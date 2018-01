Gli analisti non scaldano Terna : Giornata fiacca per Terna , che si sta muovendo sui livelli di parità a 4,580 euro. Oggi Kepler Cheuvreux ha alzato il giudizio sul titolo del gestore della rete elettrica a "hold ", con target price ...

Netflix nel mirino di Apple - secondo Gli analisti ci sono i presupposti per l'acquisizione : ... azienda leader nel settore del video streaming on demand , che ottiene quotidianamenti milioni di consensi da parte dei consumatori. Il desiderio di puntare ai contenuti era già vivo all'interno ...

Apple compra Netflix? Gli analisti ne sono sicuri dopo la riforma di Trump : danno o speranza per la piattaforma? : Apple compra Netflix? Non sappiamo ancora se sia una notizia positiva o negativa ma c'è una grande possibilità che questo accada. La notizia arriva dagli Usa e, più precisamente, dagli analisti di Citi che sono sicuri che la riforma Trump possa spingere il colosso della mela a mettere le mani sulla piattaforma streaming. Secondo Jim Suva e Asiya Merchant sembra che Cupertino sia pronto a spendere gran parte del denaro disponibile in contante ...

Euro forte anche nel 2018 secondo Gli analisti. Brexit peserà ancora sulla sterlina : Gli analisti prevedono uno sprint del dollaro nei primi mesi del prossimo anno grazie all'effetto della riforme fiscale Usa, ma il trend di medio periodo resta a favore della moneta unica Euro pea. Credit Suisse: i mercati sottovalutano la ripresa Ue. Goldman Sachs: il rialzo dei tassi Usa non si traduce automaticamente in un rafforzamento del biglietto verde...

Quando usciranno PS5 e prossima Xbox? Le ultime daGli analisti al 27 dicembre : Il 2017 è stato un grande anno per i videogiochi: sono uscite decine di titoli grandiosi, Nintendo Switch si è posizionata sul mercato in maniera molto aggressiva, è uscita finalmente quel mostro di Xbox One X e PS4 Pro sta maturando. Cosa aspettarci però dal futuro? Sì, parliamo proprio delle prossime console come PS5 o una potenziale nuova Xbox. Quella nuova generazione che in molti aspettano, in parte delusi da questa "generazione di mezzo di ...