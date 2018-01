Giulia De Lellis Lite con Barbara D' Urso? L' ex gieffina svela perché non va ospite | e

(Di mercoledì 3 gennaio 2018)De, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di non aver mai litigato conD', conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Altre notizie : Giulia De Lellis ...

De, ex concorrente delVip, ha dichiarato di non aver mai litigato con Barbara D'Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:04:00 GMT)

: Molto probabilmente, da quanto sembrano aver intuito i fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il nuovo progetto diriguarderà una linea di vestiti o qualcosa legato al mondo del make up.

: PerchéDenon va più dad’Urso? Arriva ladella fidanzata di Andrea DamanteDed’Urso non hanno litigato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito il gossip secondo il quale ci sarebbe stata maretta con la conduttrice dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ma […] L'articoloDedid’Urso: lasu5 ...

: Neanche durante il periodo natalizio sembrano tacere le notizie riguardanti #De, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip [] terminato da pochissime settimane. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché attuale fidanzata del tronista Andrea Damante, sarebbe stata chiamata proprio in questi giorni per insegnarein un programma televisivo. La notizia sarebbe giunta in questi ultimi giorni, proprio durante le ...