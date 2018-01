Ginnastica | tutte le nuove seniores | la classe 2002 diventa grande Malabuyo | O’Keefe | Li

Ginnastica - Calendario 2018 : tutte le date - le gare e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Serie A - Europei e Mondiali : Il 2018 è iniziato. La Ginnastica artistica è ancora in letargo, ma gli allenamenti proseguono incessanti in vista della prossima stagione: il Calendario è già pronto e gli eventi più importanti sono già cerchiati in rosso. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la marcia versa la rassegna a cinque cerchi inizierà ufficialmente visto che in questa stagione verranno già assegnati i primi tre pass (alle squadre che ...

Ginnastica ritmica - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Il 2018 della Ginnastica ritmica si preannuncia particolarmente ricco e avvincente. Il Calendario della prossima stagione dei piccoli attrezzi comprende un menu appetitoso per tutti gli appassionati: riflettori puntati naturalmente sui Mondiali, che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre, ma in precedenza spazio anche agli Europei a Valladolid (Spagna), a inizio giugno. La Coppa del Mondo prevede quattro tappe, tra cui quella ...

Ginnastica - l’Italia non si ferma! Collegiale a inizio 2018 : tutte le convocate. Ci sono Mori e Meneghini - torna Maggio : L’Italia della Ginnastica artistica non conosce soste e vuole farsi subito trovare pronta per l’inizio del nuovo anno. Il 2018 comincerà infatti con un Collegiale che si terrà al PalAlgeco di Brescia dal 4 al 6 gennaio. Un primo incontro per fare un punto della situazione dopo quasi due mesi senza gare e soprattutto per pianificare gli appuntamenti della prossima stagione. Queste le ragazze convocate dal DT Enrico ...

Ginnastica - Simone Biles : “Sono tornata in forma - ho tutte le skills delle Olimpiadi. Punto a Tokyo 2020 ma prima…” : Simone Biles ha ricominciato ad allenarsi un mese fa ma la Campionessa Olimpica e dominatrice della Polvere di Magnesio non aveva ancor espresso le proprie sensazioni. Come riporta l’autorevole Newsday, il fenomeno statunitense ha già recuperato tutte le difficoltà che ha esibito agli ultimi Giochi, dimostrando di essere davvero unica: in appena un mese di allenamenti seri ha riacquistato il suo status di forma precedente l’anno di ...

Ginnastica - Serie C 2017 – Tutte le squadre ammesse alla Finale di Jesolo : le allieve e il futuro dell’Italia : La Federazione Ginnastica d’Italia ha ufficializzato le squadre ammesse alla Finale del Campionato Nazionale di Serie C 2017 che si disputerà al PalaArrex di Jesolo dal 1° al 3 dicembre. Si tratta della massima competizione riservata alle allieve (under 14), una gara a squadre che mette alla prova il futuro della nostra Polvere di Magnesio: Tutte le migliori atlete italiane sono passate obbligatoriamente da questo appuntamento. Soprattutto le ...

Ginnastica - tutte le nuove seniores! La classe 2002 pronta al lancio : USA scoppiettanti - Russia promettente - attenzione alla Cina. E l’Italia… : La stagione della Ginnastica artistica si avvia alla conclusione e si guarda già al 2018, anno in cui torneranno le gare a squadre e ai Mondiali si assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (andranno alle Nazionali che saliranno sul podio nel team event). La classe 2002 è pronta per entrare tra le grandi e debuttare nelle competizioni che contano, sono tante le nuove ginnaste che vedremo all’opera tra le seniores, pronte a ...

Calendario European Championships 2018 : tutte le date e il programma. Una mini-Olimpiade con nuoto - atletica - ciclismo - Ginnastica… : Gli European Championships 2018 rappresentano una vera e propria rivoluzione all’interno del panorama sportivo, un’autentica novità per quanto riguarda il Vecchio Continente. Si tratta di una competizione multisportiva, una vera e propria mini Olimpiade che riguarda l’Europa: i campionati continentali di moltissime discipline sono infatti stati accorpati in questo contenitore e si svolgeranno contemporaneamente dal 2 al 12 ...

Ginnastica - l’Italia parteciperà alla Massilia Cup 2017 : tutte le convocate. Elisa Meneghini guiderà il quartetto azzurro : Come da tradizione l’Italia parteciperà alla Massilia Cup, torneo internazionale di Ginnastica artistica che quest’anno si disputerà a Marsiglia (Francia) dal 17 al 19 novembre. La nostra Nazionale avrà così modo di esibirsi per l’ultima volta in stagione, in una gara di assoluto prestigio e che si disputa sul podio. Il comitato organizzatore ha comunicato le squadre e le ginnaste che saranno presenti all’evento. A ...

Ginnastica - World Class Gymnast – Tutte le migliori al mondo - Italia presente con 51 azzurre! Da Ferrari a Cicognani - Mori ultima entrata : La World Class Gymnast è stata istituita dalla Federazione Internazionale di Ginnastica per premiare le atlete che si sono messe maggiormente messe in luce ai Mondiali e alle Olimpiadi durante la loro carriera. Per ottenere questo particolare riconoscimento bisogna aver disputato almeno una finale all-around, o di squadra o di specialità durante la rassegna iridata o ai Giochi a cinque cerchi. L’Italia è presente nella World Class Gymnast ...

Ginnastica - Grand Prix 2017 – Tutte le partecipanti : da Mori a Ferlito - dalle Farfalle a Petrounias. Che spettacolo a Cagliari : Sono stati ufficializzati i nomi dei partecipanti al Grand Prix 2017 della Ginnastica in programma domenica 12 novembre al PalaPirastu di Cagliari. L’evento di esibizione che chiude la stagione della Polvere di Magnesio ci regalerà diversi esercizi appassionanti eseguiti dalle nostre stelle: al femminile spiccano Carlotta Ferlito e Lara Mori che saranno affiancate dalle promesse del futuro mentre al maschile vedremo all’opera Marco ...