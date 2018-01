Gegia posa per un calendario in lingerie

: Gegia posa per un calendario sexy a 58 anni: “Voglio dimostrare di essere ancora una bella donna” - scoopscoop6 : Gegia posa per un calendario sexy a 58 anni: “Voglio dimostrare di essere ancora una bella donna” -

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) “Sono stata scelta tra tante attrici per la Pizza Feliciana, che è molto apprezzata da quelle parti”. Un periodo davvero postivi per, al secolo Francesca Carmela Antonaci, che è interprete a teatro con “Brancaleone e la sua armata”, a breve al cinema e star in Polonia: “Spot, manifesti – ha raccontato a “Nuovo” – e foto stanno avendo grosso successo. E mi hanno anche chiesto dire per uns…..y”. In Polonia la sua carriera è lanciatissima (“sono intelligenti! Li vengo considerata brava e bella. In Italia invece dicono che sono bruttina”) e l’idea dell’ha convinta da subito: “Sono rimasta piacevolmente sorpresa e ho accettato. L’idea è nata mentre realizzavamo la campagna pubblicitaria per questa famosa pizza. E io mi sono prestata con gioia, anche per mostrare che, nonostante i miei 58 anni, sono ancora una bella donna. Undivertente, che non ...