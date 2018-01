Gb | tempesta Eleanor | case al buio

In Gb arriva tempesta Eleanor - un ferito e case al buio : E' arriva ta dall'Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l' allerta maltempo dall'Irlanda del Nord fino ...

La tempesta Eleanor si abbatte su Francia e Regno Unito : venti da uragano : La tempesta Eleanor si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito, sull’Irlanda e sul Nord della Francia con venti che superano i 130 km/h, venti da uragano. Nel Regno Unito in particolare Eleanor ha lasciato 15.000 utenze senza corrente elettrica. Secondo Meteo-France i venti di Eleanor hanno raggiunto anche picchi di 140 km/h nella regione parigina e di 108-135 km/h sulla costa. Eleanor proseguirà ora la sua rotta in direzione nordest ...