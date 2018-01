Gb | arriva la tempesta Eleanor | un ferito e migliaia di case al buio

In Gb arriva tempesta Eleanor - un ferito e case al buio : E' arrivata dall'Oceano Atlantico la tempesta Eleanor che sta sferzando il Regno Unito con venti superiori a 161 chilometri orari mentre è stata diramata l' allerta maltempo dall'Irlanda del Nord fino ...

Allerta Meteo - è un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : arriva la “Tempesta di Capodanno” - attenzione al Centro/Sud : 1/18 ...

arriva la tempesta magnetica di Capodanno : E' attesa per oggi, primo gennaio 2018, una tempesta magnetica. Lo annuncia l'Agenzia Americana per l'Atmosfera e degli Oceani.

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : arriva ALICIA - la NUOVA PROTAGONISTA! : È tempo di novità per i fan italiani di Tempesta d’amore! Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, gli episodi della soap in onda sui nostri teleschermi vedranno una vera e propria rivoluzione a livello di cast e ci prepareranno alla prossima stagione… Ecco dunque cosa ci attende nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: arriva ALICIA Lindbergh Come sappiamo, la stagione attualmente in ...

A Capodanno arriva una tempesta magnetica : (Immagine: SDO/NASA) Oltre alla super Luna, Capodanno sarà caratterizzato da una tempesta magnetica. È in arrivo, infatti, una raffica di vento solare, ovvero uno sciame di particelle ad alta energia espulse dal Sole, che potrebbe scontrarsi con il campo magnetico terrestre il primo gennaio 2018. Per fare chiarezza, una tempesta solare è un disturbo temporaneo della magnetosfera terrestre, causato dall’attività solare. Infatti, durante ...

Meteo - arriva la tempesta dopo Natale : temporali e vento forte : dopo un Natale con il sole, una nuova ondata di maltempo arriverà sull'Italia nelle prossime ore. Con l'allontanarsi dell'anticiclone, verranno attivate delle correnti umide che faranno avvicinare una...

La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam : La tempesta tropicale Tembin si sta avvicinando alle coste del Vietnam dopo avere provocato almeno 230 morti, un centinaio di dispersi e molti feriti nelle Filippine. Il comitato nazionale Vietnamita per la prevenzione dei disastri ha detto che almeno 70mila The post La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam appeared first on Il Post.

Allerta Meteo - scenario da incubo : arriva una grande tempesta - rischio alluvioni e metri di neve al Nord - libeccio e scirocco a 100km/h sull’Italia : 1/39 ...

Maltempo : allerta meteo in Spagna e Portogallo - arriva la tempesta Ana : allerta “rossa” in Spagna e Portogallo per l’arrivo della tempesta Ana: sono attese forti piogge e venti fino a 120 km/h. I servizi meteo nazionali dei due paesi hanno alzato l’allarme al livello più alto. A rischio le regioni montuose e il nordovest della Spagna e il centro/nord del Portogallo. L'articolo Maltempo: allerta meteo in Spagna e Portogallo, arriva la tempesta Ana sembra essere il primo su meteo Web.

I Pilastri della Terra 2 – Chi sparge tempesta arriva su Steam : Daedalic Entertainment ha ufficialmente annunciato, che il secondo capitolo della serie I Pilastri della Terra, debutterà su Steam a partire dal 13 Dicembre 2017, mentre su PS4 e Xbox One per la fine di Gennaio al prezzo di 39,99€ (include anche il capitolo 3 con uscita fissata per Maggio 2018, intitolato L’occhio del ciclone). I Pilastri della Terra torna su Steam con Chi sparge tempesta Nel secondo capitolo ...