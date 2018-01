Frangivento Charlotte Roadster - Fino al 6 gennaio esposta sul Monte Cristallo

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Di questi tempi sulle Dolomiti capita d'imbattersi anche in una concept car: parliamo della, che dopo l'anteprima acarlo e al Salone di Torino Parco Valentino è stata trasportata in cima al(2.200 metri), nei pressi degli impianti a Cortina dAmpezzo e rimarràal 6.660 kW sulle nevi delle Dolomiti. Laè nata grazie all'impegno di Giorgio Pirolo e Paolo Mancini e unisce soluzioni tecnologiche avanzate a qualità del tutto artigianali. Il powertrain composto da quattro motori elettrici eroga 660 kW e promette 500 km di autonomia, mentre gli interni offrono tocchi esclusivi, come l'acquario posizionato tra i due sedili, le finiture di pelle, Alcantara e legno e gli interruttori della plancia realizzati in argento con lavorazioni artigianali dalla Zampieri 1828 di Padova. Produzione in serie limitata ...