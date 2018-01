Ferrari | «Buon compleanno Schumi | continua a lottare»

F1 - Montezemolo : ' Ferrari ? Buona stagione - ma parlare è facile - vincere è difficile' : L'ex presidente del Cavallino si è poi soffermato sul 2017 della Rossa 'Lo sport non è una scienza esatta come certe cose della finanza o dell'economia: parlare è facile , vincere è difficile . Detto ...

F1 - la Ferrari saprà essere competitiva anche nel 2018? La base è buona - sviluppo su power-unit e aerodinamica fondamentale : Il Mondiale 2017 di Formula Uno è già un ricordo e le ultime due gare, in Brasile e ad Abu Dhabi, saranno vissute nell’ottica del 2018. Lewis Hamilton, vincitore del campionato sulla Mercedes, andrà in caccia della doppia cifra nelle vittorie conseguite quest’anno mentre da par suo la Ferrari, reduce dalle delusioni delle ultime uscite tra problemi di affidabilità e incertezze al via, vorrà rifarsi per pensare all’anno prossimo ...