Eurocup | Torino e Reggio Emilia iniziano alla grande le Top 16

Basket - Eurocup 2018 : Torino firma l’impresa - Reggio Emilia sul velluto : Doppio successo, nella prima giornata del secondo turno di Eurocup 2018 , per le due squadre italiane impegnate. Sia la Fiat Torino che la Grissin Bon Reggio Emilia , infatti, hanno vinto il proprio match, inaugurando nel migliore dei modi il 2018 sportivo. In particolare, splendida vittoria di Torino , che si è imposta contro il Bayern Monaco, che nella prima fase della competizione aveva archiviato nove vittorie su dieci partite a ...

Basket - Eurocup : Torino inizia bene le Top 16. In campo Reggio-Limoges : Per Torino, Reggio Emilia e Trento iniziano le Top 16, seconda fase di Eurocup, ed esserci con tre squadre, per l'Italia, è già un bel successo. Oggi in campo Torino e Reggio Emilia. La Top 16 prevede ...