: Elezioni, Renzi: Pd può essere primo - NotizieIN : Elezioni, Renzi: Pd può essere primo - remofer : RT @Rinaldi_euro: Con l’ultimo “regalino” delle buste a pagamento biodegradabili per frutta e verdura volute dal governo Gentiloni, Renzi e… - pigrof : RT @visionaria_io: Breve riassunto: Tommaso Labate: “So che sei nella rosa di Renzi per il prossime elezioni” Federica Angeli: “Non c’ho ne… - nmirotti : RT @visionaria_io: Breve riassunto: Tommaso Labate: “So che sei nella rosa di Renzi per il prossime elezioni” Federica Angeli: “Non c’ho ne… - FrustalupiMario : RT @visionaria_io: Breve riassunto: Tommaso Labate: “So che sei nella rosa di Renzi per il prossime elezioni” Federica Angeli: “Non c’ho ne… -

"Questa legge elettorale per un terzo premia le coalizioni. Speriamo di risolvere i problemi burocratici sulla raccolta delle firme per la lista '+ Europa'". Cosìnella e-news. Il Rosatellum "per due terzi premia i singoli partiti -ricorda- qui vogliamoilpartito. Sarà un testa a testa con i Cinque Stelle, ma se lavoriamo bene...". La proposta di Nannicini sul salario minimo? "Ci tengo molto".E torna sulla polemica sui sacchetti bio a pagamento: "Bufale", puliremo l'Italia da "inquinamento e fake news".(Di giovedì 4 gennaio 2018)