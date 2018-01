Egitto | il Canale dei Faraoni rivive grazie ai dati Cosmo-SkyMed

: RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… - SteGiannini : RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… - Fausto54226687 : RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… - roccaverrastro : RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… - masetticristina : RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… - dolcestrega09 : RT @ASI_spazio: I satelliti sono archeologi, climatologi, agricoltori, urbanisti, ambientalisti etc... #cosmoskymed #archeologia @StampaCnr… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) La missione archeologica italiana del CNR ha fatto tornare alla luce nuove imponenti mura di una roccaforte situata suldei, quella di Tell el-Maskhuta, che ora si profila come una delle più grandi fortezze del Delta del Nilo e probabilmente la meglio conservata di epoca precedente a quella romana. La scoperta – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è stata segnalata di recente dal Ministero delle Antichità egiziano. Tell el-Maskhuta si trova a nord-est della capitale egiziana, lungo ildi Ismailia, e già alla fine dell’800 vi era nota l’esistenza di una grande cinta muraria quadrangolare mai ben documentata. Ancora all’inizio dei lavori di scavo della “Multidisciplinary Egyptological Mission” dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) – che lavora sul sito ...