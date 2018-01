Ecco la cover ufficiale del Samsung Galaxy J2 2018 e il supporto ad Android 8 0 Oreo

Standing ovation per Ch Ecco Zalone a Music tra una geniale cover di Guccini e l’omaggio a Pino Daniele (video) : Checco Zalone a Music arriva in studio con la sua versione di La prima Repubblica e racconta quali siano le difficoltà di essere papà di due femmine. Per lui la prima Standing ovation della serata, con un ritorno sulle scene che si attendeva da almeno due anni. "Sono due anni che non fatturo, è stata una cosa bruttissima", queste le parole di Zalone che si è anche soffermato sullo scandalo dei Paradise Papers per poi ammettere di aver avuto ...

STAR TREK : DISCOVERY - Ecco chi interpreterà Amanda Grayson! : Ultime notizie da STAR TREK: DISCOVERY! Sembrerebbe che presto vedremo Amanda Grayson, nota per essere madre di Spock e madre adottiva di Michael Burnham. Proprio in questi giorni è stato svelato chi interpreterà questo importantissimo ruolo, quindi se siete curiosi continuate a leggere!ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x03 "Context Is For Kings" L'attrice canadese Mia Krishner (The L Word, The Vampire Diaries, Defiance) ...