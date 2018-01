Ecco il calzino anti-pioggia per proteggere le nostre sneakers

: @Verveine70 Aghi senza punta... Mi stai aprendo un mondo! ?? no ecco evita di cucirti il calzino alle dita che poi f… - edolo1980 : @Verveine70 Aghi senza punta... Mi stai aprendo un mondo! ?? no ecco evita di cucirti il calzino alle dita che poi f… -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 gennaio 2018), si sa, non vanno particolarmente d’accordo. Perché anche prestando la massima attenzione alle pozzanghere, anche scegliendo l’ombrello più grande disponibile su piazza, anche restando a debita distanza dagli eventuali schizzi delle automobili di passaggio il rischio di arrivare in ufficio – o in aula – con i piedi irrimediabilmente bagnati è comunque altissimo. Le possibili soluzioni? Scegliere altre scarpe, certo. Perché gli stratagemmi come copristivali in tessuto impermeabile risultano un tno ridicoli se utilizzati al di fuori del comune di Venezia. Un’alternativa, però, arriva ora dal brand giapponese OnfAdd, che ha ideato un curioso modello di Rain Socks, calzini da. Si tratta di vere e proprie calze da indossare sopra le proprie, dal design tutto sommato tollerabile, che promettono di mantenere all’asciutto piede e scarpa senza renderci ...