Saldi invernali : Ecco le date d'inizio e come evitare 'fregature' Video : Il #2018 è appena arrivato ed uno dei periodi più attesi di inizio stagione è sicuramente quello dei #Saldi invernali. Una grande maggioranza di italiani aspetta infatti con fervente attesa il periodo delle promozioni, in modo da poter fare acquisti più convenienti del solito. Tutte le date regionali I Saldi avvengono solitamente i primi di luglio [Video] e anche dopo le feste natalizie. In tali periodi l'affluenza nei negozi è veramente ...

Astronomia : stasera il picco delle prime stelle cadenti del 2018 - Ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2018 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Bollo auto virtuale 2018 : Ecco come scaricare il nuovo modello e le esenzioni : L’arrivo del 2018 porta con sé una novità importante che riguarda il Bollo auto virtuale. L’agenzia delle Entrate ha infatti approvato con il provvedimento n. 306346 del 29.12. 2017 un nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di Bollo che si dovrà utilizzare a partire da gennaio 2018. Il pagamento sarà virtuale, facendo risparmiare un sacco di tempo a tutti coloro che devono pagare il Bollo auto. Vediamo come si procede alla compilazione del ...

Ecco come il fisco usa i vostri social contro di voi : Milioni di italiani ogni giorno si raccontano sui social network, attraverso la condivisione di contenuti, ma anche la pubblicazione di fotografie e della geolocalizzazione dei luoghi in cui si trovano. In pochi sembrano riuscire a resistere alla tentazione di postare sui social foto delle cene, delle feste con gli amici e delle vacanze. E magari esibire la nuova auto, moto o altri acquisti. Tutti elementi quest'ultimi che possono interessare ai ...

Alimentazione : Ecco come bruciare i grassi e perdere peso senza sforzi : Dopo le festività natalizie, perdere qualche odioso chilo di troppo diventa un imperativo per molti italiani, per cui, come bruciare i grassi e perdere peso senza sforzi? L’Alimentazione ha, anche in questo caso, un ruolo cruciale. Riducete i carboidrati, assumendo cibi ricchi di proteine (pesce, carne bianca, uova sino a 2 a settimana), legumi, cereali integrali; consumate frutta e verdura, evitando alcolici, fritture, insaccati, dolci ...

Ecco come l’attività fisica può diminuire i casi di depressione e giovare al benessere mentale : L’attività fisica ha un forte legame con la salute mentale. Tra i tanti benefici che determina l’esercizio fisico, quello psichico tante volte viene sottovalutato. Però, è stato dimostrato che mettersi in movimento aiuta a prevenire e a curare i casi di depressione oltre che risolvere molte malattie croniche come le patologie cardiovascolari o l’osteoporosi. È un aspetto che non va sottovalutato e che rende l’attività ...

Ecco come una dieta ricca di fibre contribuisce alla salute dell’intestino : Un recente studio degli scienziati della Sahlgranska Academy chiarisce il meccanismo secondo cui le fibre contribuiscono alla salute del colon. Secondo gli esperti il consumo medio di fibre è diminuito drasticamente nei paesi sviluppati negli ultimi decenni. Vari tipi di fibra si trovano nella frutta, nei legumi, nelle verdure e nei prodotti integrali. Un insufficiente consumo di fibre combinato con una dieta ricca di grassi e carboidrati è ...

Buoni propositi di inizio anno - Ecco come renderli efficaci : Ma come fare a scegliere i propositi e portarli a termini centrando l'obiettivo? La scienza spesso viene in aiuto e spiega come poter raggiungere un obiettivo. Il primo passo è quello di esprimere ...

Influenza - è epidemia. Ecco come evitare il contagio (o guarire più in fretta) : Vittoria per i maschi! Ci avete fatto caso che durante un raffreddore (anche con solo 36,9 di temperatura) i maschietti tendono a esagerare sul loro stato di salute? La scienza ora spiega perché

I robot dominano nei call center - Ecco come tutelarci in Italia : Il telemarketing diventa più aggressivo grazie all'impiego di robot e intelligenze artificiali, più efficienti degli operatori dei classici call center in termini di tempo e meno sensibili quando si ...

Juve - senti Pochettino : “Io come Allegri. Ecco cosa penso di Dybala e Higuain. Kane il nostro Totti” : La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, andata all’Allianz Stadium e ritorno a Wembley. In vista del doppio confronto con i bianconeri, il tecnico degli ‘Spurs’, Mauricio Pochettino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “cosa ho pensato al sorteggio? Finalmente vedo la terra delle mie origini. Sono venuto in Italia diverse volte, ...

Come ricevere 30 euro extra con valutazione dei Samsung Galaxy S8 - S7 e S6 : Ecco il codice : Sempre più utenti sono interessati a cambiare smartphone a stretto giro, ragion per cui potrebbero tornarvi utili le informazioni emerse in queste ore nel caso in cui disponiate di un Samsung Galaxy S8, S7 o S6. Dopo aver preso in esame la quotazione media del top di gamma commercializzato nel 2016, infatti, oggi ci toccano delle considerazioni più generali, considerando la natura della nuova iniziativa concepita da TrenDevice per chi sta ...

Vede una ragazza in topless e corre a toccarle il seno. Ecco come reagisce la giovane molestata : Il festival Rhythm & Vines a Gisborne, in Nueva Zelanda, richiama ogni anni migliaia di persone, che trascorrono due giorni tra musica e fiumi di alcool. Una ragazza girava tra il pubblico in topless, coperta di soli glitter quando un uomo, mentre era ripreso con un cellulare, ha pensato di alzarsi e correre a toccare il seno alla ragazza. Lei, per tutta risposta, lo ha raggiunto e gli ha assestato qualche pugno in testa L'articolo Vede ...