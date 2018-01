E' polemica sui sacchetti bio obbligatori per frutta e verdura : Non si fermano le polemiche sui sacchetti bio. Come noto, dal 1° gennaio del 2018 è entrata in vigore la legge che impone di usare sacchetti biodegradabili per l'acquisto di frutta e verdura sfusa . ...

Isola dei Famosi 2018/ Fabrizio Bracconeri dice no e monta la polemica sui social : ecco cosa è successo : Tanti nomi ma nessuna conferma ufficiale da parte della redazione e dai vertici alti Mediaset per la prossima Isola dei Famosi 2018, e Fabrizio Bracconeri? Il suo no accende la polemica(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Vacanza in jet privato per Melissa Satta - Boateng e altri amici : sui social scoppia la polemica : Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', 'possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', 'quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero ...

Vacanza in jet privato per Melissa Satta - Boateng e altri amici : sui social scoppia la polemica : Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', 'possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', 'quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero ...

Flavio Briatore & Elisabetta Gregoraci si sono lasciati?/ La polemica sui lussi dell'imprenditore : Flavio Briatore, vacanze in Kenya senza la moglie Elisabetta Gregoraci. L'imprenditore è partito alla volta di Malindi in compagnia soltanto di suo figlio Nathan Falco.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:38:00 GMT)

Travaglio twitta : "Una legislatura da sciogliere nellacido" - e sui social esplode la polemica : Il direttore del "Fatto quotidiano" Marco Travaglio scrive su Twitter che " la legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana". Gli ...

Xmas Tempio - è polemica sui costi : tutte le spese sostenute dall'amministrazione : Tempio, quindi, spende quest'anno un totale di 44.357,02 euro per animazione, spettacoli, concerti, allestimenti natalizi e comunicazione relativa ad un evento che ha un valore nettamente superiore .

Siae contro X Factor 2017/ Sky non versa i diritti d'autore : "Il lavoro si paga". Ed è polemica sui social : La Siae, in una nota condivisa sul sito ufficiale, ha comunicato che Sky non ha pagato i diritti d'autore per l'undicesima edizione di X-Factor. Di seguito, tutte le info sul comunicato.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:53:00 GMT)

Esperimento Sox - si accende la polemica sui social tra INFN e Forum H2O : La scienza che deride l'interlocutore. 'Siamo colpiti se una persona che è chiamata a gestire situazioni complesse che incidono anche sui diritti di 700.000 persone, su un patrimonio idrico ...

Giulia De Lellis finisce sul Corriere della Sera : è polemica sui sordi : Giulia De Lellis finisce sul Corriere della Sera: è polemica sui sordi, associazioni in rivolta sul GF e sulla ragazza Cosa Italia, Movimento Lis Subito, Ens Provinciale di Roma, OfficinaLis, Arte&manideafitaly, Anios, Emergenza sordi a 360 gradi, AFISBI, Progetto Sur, La Chiocciolina Onlus, Asu, Segni di integrazione – Lazio: sono tutte le associazioni del mondo […] L'articolo Giulia De Lellis finisce sul Corriere della Sera: è ...

Formula 1 - Carmen Jorda nella Commissione donne della FIA. E' polemica sui social : La presidente della Commissione è infatti quella Michele Mouton vice-campionessa del mondo nel WRC nel 1982 e vincitrice di quattro prove iridate nei rally, che nel 2015 criticò duramente la spagnola,...

Bake Off Italia Celebrity Edition 2/ Anticipazioni 8 dicembre 2017 : sui social infiamma la polemica sui vip! : Bake Off Italia Celebrity Edition 2, Anticipazioni prima puntata dell'8 dicembre 2017: ecco le coppie che prenderanno parte alla seconda edizione del cooking show.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 19:14:00 GMT)

Tuit - trino - piulada - chìo - la polemica spagnola sui tanti nomi di Twitter : E' forse spiazzante, per noi, l'attenzione che gli ispanofoni dedicano al modo di definire ciò che in italiano chiamiamo 'cinguettìo' ma sempre più di rado, decisamente preferendo tout court il ...

Tuit - trino - piulada - chìo - la polemica spagnola sui tanti nomi di Twitter : E’ forse spiazzante, per noi, l’attenzione che gli ispanofoni dedicano al modo di definire ciò che in italiano chiamiamo “cinguettìo” ma sempre più di rado, decisamente preferendo tout court il vocabolo inglese. Un acceso dibattito ha suscitato, proprio su Twitter, il popolare scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, postando una lode all’espressione utilizzata da parecchi ...