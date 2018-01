È morta Lucy Parke | la bimba di otto anni con il corpo di una centenaria

: È morta Lucy Parke, la bimba di 8 anni con il corpo di una centenaria - f_giuffrida : È morta Lucy Parke, la bimba di 8 anni con il corpo di una centenaria - roal_139 : RT @giornalettismo: È morta Lucy Parke, bambina irlandese di 8 anni con il corpo di un'anziana. Non c'è cura per la terribile sindrome di H… - streethawk70 : È morta Lucy Parke, la bimba di 8 anni con il corpo di una centenaria - MovimentoEtico : È morta Lucy Parke, la bambina di 8 anni con il corpo di un’anziana - Gabriel62320127 : RT @notiveri: È morta Lucy Parke, la bambina di 8 anni con il corpo di un’anziana: Era affetta da progeria, sindrome dell'invecchiamento pr… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Aintrappolata neldi una, laaffetta dalla sindrome di Hutchinson-Gilford (più comunemente nota come progeria), non ce l'ha fatta.Alla piccola originaria dell'Irlanda, subito dopo la nascita, era stata diagnosticata questa malattia genetica che provoca l'invecchiamento precoce del, lasciando invece intatta la mente, e che porta a morte precoce entro i primi vent'di vita.L'annuncio della morte della bambina è stato dato su Facebook dalla mamma Stephanie che le ha dedicato una poesia: "Abbiamo perso la nostra preziosa. La nostra piccola ha smesso di lottare, il suoera ormai debole, ma il suo cuore era forte e il suo amore per la vita e il suo meraviglioso sorriso ci hanno resi orgogliosi di essere i suoi genitori. L'ultimo anno è stato duro e abbiamo il cuore spezzato e continuiamo ...