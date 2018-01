Dopo quasi due anni le due Coree tornano a parlarsi | riaperto il canale di comunicazione

Dopo il consenso quasi unanime al messaggio del presidente - i partiti preparano il voto : I partiti pronti per la corsa al voto del 4 marzo. Significative novità per i 5 stelle, annunciate nel controdiscorso di capodanno da Beppe Grillo -

Cologna torna a vincere Dopo quasi 3 anni - sua la 15 km al Tour de Ski - Altri Sport : torna alla vittoria Dario Cologna. Il 31enne svizzero, al 22esimo successo in coppa del Mondo (ma l'ultima vittoria era del gennaio 2015), si è imposto nella 15 km a tecnica classica maschile di ...

Cagliari - Cossu eterno : titolare in Serie A Dopo quasi 3 anni : Qualcuno lo ha anche paragonato a Gianfranco Zola (che peraltro lo ha anche allenato nella stagione della retrocessione). Sicuramente un accostamento eccessivo, ma nell'immaginario dei tifosi del ...

Banco Napoli addio Dopo quasi 500 anni via alla fusione con Intesa : ROMA Intesa Sanpaolo fonde il Banco di Napoli. È una decisione clamorosa ma inevitabile nell?ambito della razionalizzazione delle attività e del nuovo piano industriale al 2021...

Banco Napoli addio Dopo quasi 500 anni : ROMA Intesa Sanpaolo fonde il Banco di Napoli. È una decisione clamorosa ma inevitabile nell'ambito della razionalizzazione delle attività e del nuovo piano industriale al 2021 che verrà presentato a ...

Ginnastica - Voronin Cup 2017 – Torna Vika Komova Dopo quasi due anni! Spazio all’eterna Chusovitina - con Spiri e Nabieva : L’ultima gara della stagione di Ginnastica artistica sarà come da tradizione la Voronin Cup, competizione che quest’anno si svolgerà a Mosca (Russia) dal 18 al 20 dicembre. Si preannuncia una grande chiusura di 2017 per la Polvere di Magnesio visto che è annunciata la presenza di Viktoria Komova, attesa nel concorso generale come non succedeva da ormai due stagioni. La 22enne si era laureata Campionessa del Mondo alle parallele nel ...

Ginnastica - Voronin Cup 2017 – Torna Vika Komova Dopo quasi due anni! Spazio all’eterna Chusovitina - con Spiri e Nabieva : L’ultima gara della stagione di Ginnastica artistica sarà come da tradizione la Voronin Cup, competizione che quest’anno si svolgerà a Mosca (Russia) dal 18 al 20 dicembre. Si preannuncia una grande chiusura di 2017 per la Polvere di Magnesio visto che è annunciata la presenza di Viktoria Komova, attesa nel concorso generale come non succedeva da ormai due stagioni. La 22enne si era laureata Campionessa del Mondo alle parallele nel ...

Codice appalti - Dopo quasi due anni provvedimenti attuativi ancora all'esame del governo : Il nuovo Codice degli appalti è una riforma a metà. A 500 giorni dalla nascita ci sono tanti provvedimenti attuativi ancora all'esame di governo, Anac e ministeri. Un tema delicatissimo da cui dipende ...

Finalmente giustizia - libero Dopo quasi 40 anni di carcere : condannato per errore : Oggi, Finalmente, Craig Coley è un uomo libero. Craig, 70enne di Los Angeles incarcerato nel 1978 con l'accusa di aver ucciso la sua compagna e il loro figlioletto di quattro anni, ha passato più della metà...

Corea del Nord - Dopo il lancio la rivendicazione : “Noi potenza nucleare. Possiamo colpire quasiasi città Usa” : L’ennesimo lancio, questa volta rivendicato come evento storico e diverso dai precedenti persino dagli avversari. È di nuovo altissima la tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord che nella notte ha lanciato un nuovo missile. Si tratta di un’arma balistica intercontinentale capace di “colpire tutto il territorio” degli Stati Uniti, dalle Hawaii a New York, montando una “testata nucleare ultra larga”: la ...

'Dopo di noi' - da giunta Sardegna quasi 4 mln per l'attuazione : Roma, 22 nov. (askanews) Con quasi quattro milioni di euro la Regione darà avvio agli interventi della legge sul 'Dopo di noi', che prevede un supporto a favore delle persone con disabilità grave e ...

Sardegna : da Giunta quasi 4 mln euro per 'Dopo di noi' : Cagliari, 22 nov. (askanews) Con quasi quattro milioni di euro la Regione darà avvio agli interventi della legge sul 'Dopo di noi', che prevede un supporto a favore delle persone con disabilità grave ...

Usa - libero Dopo quasi 50 anni di carcere per un crimine che non ha commesso : Wilbert Jones, che era stato incarcerato quando aveva appena 19 anni per sequestro di persona e stupro di un'infermiera, si è sempre proclamato innocente

Quasi pronto il nuovo album di Annalisa - tornata single Dopo la relazione con Davide Simonetta : Il nuovo album di Annalisa è Quasi pronto. A dichiararlo è l'artista savonese sulle pagine di Vanity Fair, alle quali rivela anche di essere tornata single dopo la relazione con Davide Simonetta. Com'è noto, il produttore del suo nuovo lavoro è Michele Canova, con il quale ha realizzato anche il singolo Direzione La Vita che ha segnato il suo ritorno nelle radio a ottobre 2017. 10 i brani già pronti, mentre tre ancora sono in attesa di ...