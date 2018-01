Donna in pericolo di vita a Panarea trasportata in elicottero

Donna in pericolo di vita : volo d’urgenza nella notte da Procida : Nel cuore della notte, su richiesta della Prefettura di Napoli, è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare un elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR per prelevare sull’isola di Procida una Donna di 56 anni affetta da una grave patologia e bisognosa di urgenti cure specialistiche. L’elicottero militare, giunto sull’isola di Procida, ha caricato la Donna a bordo per poi dirigersi presso l’aeroporto di ...