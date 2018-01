Donald Trump | è ' guerra' con il Pakistan

: Donald #Trump ha davvero il pulsante nucleare sulla scrivania? Detto così No. Ma se l’inquilino della @WhiteHouse d… - Onorio_Ferraro : Donald #Trump ha davvero il pulsante nucleare sulla scrivania? Detto così No. Ma se l’inquilino della @WhiteHouse d… - BauleMargherite : RT @GenSangiuliano: Washington, 3 gen. (AdnKronos/Dpa) - Donald Trump annuncia un premio per i media "più corrotti e disonesti", che verrà… - XinhuaItalia : La Palestina ha dichiarato Gerusalemme "non in vendita" dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di... - infoitscienza : Apple al record di liquidità grazie a Donald Trump, Netflix nel mirino? (WeGeek) - GenSangiuliano : Washington, 3 gen. (AdnKronos/Dpa) - Donald Trump annuncia un premio per i media "più corrotti e disonesti", che ve… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dopo i giochi d'amore ed odio con Putin, i battibecchi con Kim-Jong un e le minacce sul nucleare VIDEO, il riconoscimento della Casa Bianca di Gerusalemme capitale di Israele che ha scatenato l'ira palestinese e le avversita' dimostrate nei confronti dell'Iran, adesso #ha deciso di litigare anche con il #al quale sembra non siano affatto piaciute le accuse rivoltegli via twitter dal Presidente degli Stati Uniti., dal canto suo, non ci ha pensato due volte: all'indignazionea è susto lo stop categorico agli aiuti economici allo Stato per la modica cifra di 225 milioni di dollari. Islamabad non è rimasta immobile ed è subito intervenuta promettendo di voler raccontare al mondo la verita', facendo luce sull'accaduto ma, allo stesso tempo, ha provveduto a convocare d'urgenza l'ambasciatore americano David Hale ed il Comitato per la Sicurezza Nazionale ...