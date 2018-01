Dispersa ad Albenga | ritrovato il corpo senza vita di Alessia Puppo

Albenga - ritrovato il corpo della donna Dispersa in mare : Albenga (Savona), 3 gennaio 2018 - È stato trovato il corpo senza vita di Alessia Puppo , la donna di Strevi (Alessandria) dispersa in mare dalla sera di Capodanno ad Albenga (Savona) quando dopo una ...

Albenga - nessuna traccia di Alessia Puppo. Dispersa in mare la notte di Capodanno : Albenga (Savona), 2 gennaio 2018 - Non è ancora stata trovata Alessia Puppo , la donna di 30 anni Dispersa in mare ad Albenga dalla notte di Capodanno . Dopo la sosta notturna, le ricerche sono ...

Albenga - si getta in mare dopo una lite con il compagno : Dispersa : Da allora non è più stata ritrovata, nonostante gli sforzi di carabinieri, 118, guardia costiera ed vigili del fuoco. Questa mattina i sommozzatori e altri soccorritori si sono aggiunti alle ricerche.

Si getta in mare dopo una lite col fidanzato : 30enne Dispersa ad Albenga : Stavano trascorrendo una serata in una discoteca del lungomare di Albenga quando una trentenne, A. P. originaria dell'Alessandrino, ha iniziato a discutere con il fidanzato per poi gettarsi in mare. Stando a...

Litiga col fidanzato e si getta in mare : 30enne Dispersa ad Albenga : Roma, 1 gen. (AdnKronos) - Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona. La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato mentre si trovavano in una discoteca sulla spiaggia, si sarebbe gettata in mar

Litiga col fidanzato e si getta in mare : 30enne Dispersa ad Albenga : Sono in corso le ricerche della ragazza di 30 anni dispersa in mare da ieri sera ad Albenga, in provincia di Savona . La giovane, secondo quanto ricostruito finora, dopo una lite con il fidanzato ...

Albenga - si getta in mare dopo una lite con il ragazzo : Dispersa : Una trentenne di origini piemontesi è dispersa nel mare tra Albenga e Alassio dalla mezzanotte di Capodanno. Secondo le testimonianze di alcuni amici, la donna era in compagnia del suo ragazzo all'...