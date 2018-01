DISCO DI PLATINO PER DUETS DI CRISTINA D' AVENA

Cristina D'Avena - DISCO di platino con 'Duets' : Cristina D' Avena ha ottenuto il disco di platino per le vendite del suo ultimo album ' Duets-Tutti cantano Cristina ' , uscito il 10 novembre, che contiene 16 duetti con famosi artisti (tra cui J-Ax, ...

Vasco Rossi Modena Park è DISCO di platino : il Blasco non si ferma : Rossi è pieno di risorse, è vero, e non lascia nulla al caso prima dei suoi spettacoli: improvvisa tanto, guidato dagli impulsi che riceve dalla marea che si trova davanti ogni volta che sale su un ...

Negramaro : l’album “Amore che torni” e il singolo “Fino all’imbrunire” sono entrambi DISCO di PLATINO : Questo per i Negramaro sarà decisamente un Natale da ricordare! Proprio in questi giorni di festa la band salentina ha ricevuto due riconoscimenti molto importanti: sia l’ultimo album “Amore che torni” sia il singolo “Fino all’imbrunire” sono stati certificati disco di PLATINO! Una grande soddisfazione per Giuliano Sangiorgi e compagni, che hanno subito espresso la loro gioia e gratitudine in un video ...

Maneskin - un altro record : DISCO di platino alla band rivelazione : Un Natale così non se lo erano nemmeno sognato i M"neskin. La band rivelazione di "X Factor 11", dopo aver registrato il sold out delle prime date del tour, da Palermo a Roma, da Napoli a Milano (...

Disco di platino a Vasco Rossi per le vendite di Vasco Modena Park che superano le 50.000 unità. Tra gli artisti italiani, viene premiato anche Zucchero per l'album Wanted, Disco d'oro per le prime 25.000 copie vendute. Tutte le migliori di MinaCelentano raggiunge il sesto Disco di platino e i Negramaro con Amore che torni, il primo Disco di platino (50.000 copie). Tra i singoli italiani, Voglio ballare con te di Baby K feat Andres Dvicio

Taylor Swift : 'Reputation' è tre volte DISCO di platino : Taylor Swift si sta adesso godendo la fama senza stare troppo sotto i riflettori, e mantenendo un certo distacco con il mondo delle celebrity. Che forse è la cosa che "paga" di più.

Le nuove certificazioni Fimi da Riki DISCO di platino a Fedez e J-Ax triplo platino : Tantissime sono le nuove certificazioni Fimi per gli album e per i singoli più venduti di artisti italiani ed internazionali. A Riki è arrivato l'agognato disco di platino per il nuovo disco, Mania. Tra gli italiani, l'album Comunisti col Rolex di J-Ax e Fedez ha raggiunto la certificazione di triplo disco di platino, pochi giorni dopo il rilascio del repack, disponibile in tutti i negozi e in digitali con l'aggiunta di alcuni brani inediti. ...

Riki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo DISCO di platino e canta Se parlassero di noi : TELEVISIONI Rivediamo Riki a Tu sì que vales 4 (voto: 6,5) di sabato 11 novembre su Canale 5: canta Se parlassero di noi e viene premiato da Maria De Filippi per il terzo disco di platino. Se parlassero di noi, il testo e il video del nuovo singolo di Riki prosegui la letturaRiki a Tu sì que vales 4 (video) viene premiato per il terzo disco di platino e canta Se parlassero di noi pubblicato ...

Fabri Fibra : “Stavo pensando a te” è DISCO di PLATINO : Più passa il tempo è più "Stavo pensando a te" di Fabri Fibra si riconferma una delle grandi hit di questa stagione. Proprio in questi giorni, il singolo ha raggiunto un altro super traguardo: è stato certificato disco di PLATINO! Le gioie per Fibra e i suoi fan non finiscono qui: il video della canzone ha superato le 10 MILIONI di view su YouTube! Grandi ...