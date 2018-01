Discarica di amianto a pochi metri dalla riserva Fosso delle Farfalle | Forum H2o

: Una nuova discarica da 210.000 mc per amianto a Rocca San Giovanni - PrimaDaNoi : Una nuova discarica da 210.000 mc per amianto a Rocca San Giovanni - QuotidianiLive : Una nuova discarica da 210.000 mc per amianto legato a Rocca San Giovanni, l'allarme del Forum H2O... - ABRUZZOLIVETV : #RoccaSanGiovanni. #Discarica di #amianto progettata non lontano dal 'Fosso delle farfalle' #abruzzo #cronaca… - abruzzoweb : AMIANTO: DISCARICA A ROCCA SAN GIOVANNI, ARRIVA IL NO DEL FORUM H2O - AbrQuotidiano : Una nuova discarica da 210.000 mc per amianto a Rocca San Giovanni -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Chieti - Una nuovada 210.000 mc perlegato a Rocca San Giovanni (CH) in cambio della sistemazione definitiva di una vecchiaH2O: improponibile, il privato sistemi il vecchio impianto come prevede la legge senza "scambi" di sorta. Il tutto adal SIC ee a 400dal Polycenter. Realizzare una grandeper 210.000 mc diin matrice cementizia o resinoide in cambio della sistemazione ambientale definitiva di una vecchiaper rifiuti speciali a Rocca San Giovanni (CH), località Fontanelli realizzata in una cava: è questa la proposta depositata il 29 dicembre in Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale. Quello che appare un vero e proprio "scambio" è stato propostosocietà RSG Srl che ha concluso un accordo con la Società ...