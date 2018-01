Diritti delle donne | a che punto siamo in Iran

Ancora negati i Diritti delle persone sorde e sordocieche! : ... favorevoli, mentre si è Ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura, Scienza e Istruzione. Tutti noi seguiamo con grande preoccupazione l'...

Ancora negati i Diritti delle persone sorde e sordocieche! : ... favorevoli, mentre si è Ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura, Scienza e Istruzione. Tutti noi seguiamo con grande preoccupazione l'...

Ancora negati i Diritti delle persone sorde e sordocieche! : ... favorevoli, mentre si è Ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura, Scienza e Istruzione. Tutti noi seguiamo con grande preoccupazione l'...

Manifestazione per i Diritti negati delle persone sorde e sordocieche : ... favorevoli, mentre si è ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura, Scienza e Istruzione. Tutti noi seguiamo con grande preoccupazione l'...

SCHERZO DELLE IENE A CRISTINA D'AVENA/ I Puffi si riprendono i... Diritti : CRISTINA D'AVENA a Le IENE Show: SCHERZO di Mitch alla regina DELLE sigle di cartoni animati. Le ultime notizie sulla cantante, seguitissima anche sui social network dai suoi fan(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 21:58:00 GMT)

Morta Patrizia Casagrande - paladina dei Diritti delle donne : aveva 66 anni : Morta Patrizia Casagrande, paladina dei diritti delle donne: aveva 66 anni Si è spenta questa notte l’ex presidente della Provincia di Ancona. Era malata da tempo. Nel 2009 era stata eletta presidente dell’Upi Marche. Nella sua lunga attività politica si è sempre battuta per i diritti delle donne.Continua a leggere Si è spenta questa notte […] L'articolo Morta Patrizia Casagrande, paladina dei diritti delle donne: aveva 66 anni ...

Come la sorveglianza biometrica di massa distruggerà i Diritti delle minoranze etniche : Vacca "la scienza dell'identificazione automatica di individui usando caratteristiche fisiologiche o comportamentali." ( Biometric Technologies and Verification Systems , Butterworth-Heinemann, 2007) ...

Non solo Ius soli e biotestamento. Dalla lotta all'omofobia alla riforma delle adozioni - sui Diritti civili solo promesse : "La verità " dice Garavini " è che è mancata la volontà politica , colpa del conservatorismo e di un certo maschilismo di tanti colleghi senatori che hanno visto in questa legge un attentato alla ...

Mattarella a favore di politiche più efficaci per garantire i Diritti delle persone con disabilità : Per il capo dello Stato bisogna mettere in campo un maggior numero di interventi a sostegno della disabilità con più ricerca scientifica ed impegno sociale

Svizzera - le multinazionali delle materie prime in fuga dalle norme anticorruzione e pro-Diritti umani : multinazionali delle materie prime, la grande fuga dalla Svizzera. A paventarla, per primo, è stata Vitol, numero uno al mondo nel commercio di petrolio, la cui sede si trova a Ginevra. Il presidente ...

Torino - si è spenta Aida Ribero - da 50 anni protagonista delle battaglie per i Diritti delle donne : Si è spenta a Torino all'età di 82 anni Aida Ribero, da oltre 50 anni protagonista delle maggiori battaglie per i diritti civili, e per i diritti delle donne in particolare. Docente, giornalista, ...

Pontificio Consiglio della Cultura e Dipartimento pari opportunità "insieme per i Diritti delle donne" : ... conferma e rinnova l'impegno della Consulta femminile e del Pontificio Consiglio della Cultura nel promuovere la tutela, l'uguaglianza e l'inclusione delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

Siracusa. I bambini delle scuole in marcia per la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia : Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, in occasione dell'anniversario della firma della Convenzione ONU sui Diritti dell'...

Una folla colorata ha marciato a sostegno dei Diritti delle persone trans e di tutte le minoranze : E' stata una folla multicolore quella che ha sfilato nella giornata di oggi attraverso le vie del centro di Torino, seguendo il percorso che da piazza Vittorio Veneto ha portato i partecipanti fino a ...