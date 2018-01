Diego Costa segna subito Poker Atletico a Lerida

Calciomercato - il primo botto del 2018 : Diego Costa torna all'Atletico Madrid : Diego Costa è torna to all' Atletico Madrid ed è stato presentato ufficialmente al Wanda Metropolitano, il nuovo stadio dei Colchoneros . L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, a lungo ...

Si accende l'asta per Cristante : l'Atalanta chiede 30 milioni. L'Atletico presenta Diego Costa : 'E' un sogno' : Dopo Gagliardini , Caldara e Kessie , l'Atalanta si appresta a festeggiare un'altra plusvalenza. Il prezzo di Cristante (che verrà riscattato dal Benfica per 4 milioni di euro) è, infatti, lievitato: ...

L’Atletico Madrid chiude l’anno con il botto : presentati Vitolo e Diego Costa! : In mattinata l’Atletico Madrid ha presentato alla stampa sia Vitolo sia Diego Costa. Entrambi sono stati presi di fatto in estate ma il blocco al mercato dalla FIFA per la sessione di mercato estiva hanno impedito ai ‘Colchoneros’ di poter utilizzare i due giocatori. Vitolo è stato preso a luglio e girato in prestito a Las Palmas in questa prima fase di stagione, l’ex Chelsea invece è arrivato a fine settembre. Il primo a ...