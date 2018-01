Di Maio | prima le parlamentarie M5s | poi lavoriamo per regionali

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

Berlusconi : "Di Maio? Prima si trovi un lavoro. Salvini invece persona seria" : Il progetto del M5S "massacrerebbe di tasse la nostra economia, soprattutto il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista", spiega Berlusconi ...

Pd - Esposito : “Di Maio? Un pirla incompetente. Prima la spara grossa e poi dice che non è stato capito” : “Di Maio ha rinunciato al confronto tv con Salvini a ‘In mezz’ora’? Ma lui non può reggere nessun confronto. È un pirla incompetente“. Sono le parole del senatore Pd, Stefano Esposito, commentando, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), l’indisponibilità del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, a confrontarsi con il leader della Lega, Matteo Salvini, a In mezz’ora (Rai ...

Roma - piazza vuota per Di Maio : la prima tappa del tour M5S diventa un volantinaggio : prima piazza san Silvestro, poi piazza Montecitorio, infine contrordine, niente piazza, volantinaggio vecchia maniera per le strade del centro. Questa è la breve storia della manifestazione mancata di ...

Di Maio : prima di sciogliere Camere votare la legge sui vitalizi : Milano, 1 dic. (askanews) 'Siamo prossimi allo scioglimento delle Camere per andare poi alle elezioni e nei prossimi giorni si voterà la legge di bilancio poi resta qualche legge da votare al Senato, ...

Di Maio : spero ci mandino a votare prima possibile - il 4 marzo : Roma, 30 nov. (askanews) 'Mancano 90 giorni alle elezioni politiche e abbiamo chiamato il nostro tour elettorale 'rally' perché vogliamo dare il senso che si deve correre, raggiungere più persone ...

Di Maio : M5s prima forza Paese - chiederemo incarico di governo : Milano, 25 nov. (askanews) 'Ci sarà solo una forza politica che potrà avere l'incarico per fare il governo: la prima forza politica del Paese, il Movimento 5 Stelle. chiederemo quindi l'incarico e la fiducia delle Camere sui temi del nostro programma'. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, ...

Prima Di Maio e Salvini - poi gli italiani : Il Parlamento europeo oggi ha adottato la sua posizione sulla riforma di Dublino, proponendo di mettere fine al principio del paese di primo ingresso e di instaurare un meccanismo di ridistribuzione ...

Clamoroso autogol di Di Maio M5S modello Prima Repubblica Cancellato il confronto tv con Renzi : Un Clamoroso autogol politico, dettato dal più spregiudicato calcolo da parlamentare della Prima Repubblica. Per superbia e mancanza di statura da statista, strada che ha scelto di seguire, ricorda lo stesso stile Renziano del "Fassina chi?" sfoderato a inizio 2014 dall'acerrimo nemico fresco di scalata alla segreteria Dem. Segui su affaritaliani.it

Sicilia - Renzi : leader Pd lo decidono le primarie - non Di Maio : Roma, 6 nov. (askanews) 'Chi è il leader del Pd lo decidono le primarie, cioè la democrazia interna. Non lo decidono le correnti, non lo decide il software di un'azienda privata, non lo decide Di Maio.

Di Maio : M5s prima forza politica del paese - Pd defunto : Roma, 6 nov. (askanews) 'Siamo la prima forza politica del paese e abbiamo tenuto testa alla grande all'accozzaglia del centrodestra e superato ampiamente quella che sarebbe formata da centro sinistra e sinistra che secondo le proiezioni attuali, ...

Di Maio : a Ostia M5s prima forza - in Sicilia triplicato il Pd : Roma, 6 nov. (askanews) 'Sono ancora in Sicilia, qui anche oggi splende il sole e vorrei fare alcune considerazioni sulle due votazioni di ieri. Ad Ostia ci siamo confermati la prima forza politica con il 30%. In Sicilia abbiamo quasi triplicato il Pd e doppiato forza Italia. Sono insieme a Giancarlo e stiamo seguendo …