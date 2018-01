Di Maio evita i collegi e va nel listino bloccato | gli piace vincere facile

La fuga di Di Maio dai collegi : evita la sfida con i big e va nel listino bloccato : Luigi Di Maio ha detto, con piglio quasi eroico, da generale che condivide il destino con le proprie truppe, che anche lui passerà dalle parlamentarie, le primarie per selezionare i candidati al prossimo Parlamento. Non dice però quale conseguenza è sottintesa a questa scelta: si candiderà solo nel listino bloccato, quello dei cosiddetti «nominati»...

Martina Rossi - rinviati a giudizio due ragazzi per la morte della 20enne a Maiorca : “Scappò per evitare le molestie” : Sono stati rinviati a giudizio per la morte di Martina Rossi, avvenuta nell’estate di sei anni fa durante una vacanza in Spagna, i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, rispettivamente di 25 e 26 anni, entrambi residenti a Castiglion Fibocchi (Arezzo). Dovranno rispondere del reato di morte in conseguenza di tentata violenza sessuale. Il processo inizierà davanti al Tribunale di Arezzo il 13 febbraio 2018. La studentessa ...