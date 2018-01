: Dentista ucciso ad Avellino: le dichiarazioni dell'avvocato De Maio - - allnews24eu : Dentista ucciso ad Avellino: le dichiarazioni dell'avvocato De Maio - - marcorussodell3 : Dentista ucciso ad Avellino: le dichiarazioni dell'avvocato De Maio -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) La nota rivista settimanale Giallo ha avuto modo di intervistare l'Benedetto De, legalea famiglia di Ugo Masucci 73 anni al momentoa morte. Stiamo parlando delnella sua villa ad #. Deha dichiarato che molto probabilmente il poverino sia stato vittima di un tentativo di rapina finito male. Probabilmente Masucci è stato eliminato dal killer VIDEO durante una colluttazione, dopo aver sorpreso il delinquente all'interno di casa sua. Pare, secondo le affermazioni del legale, che in quella zona ci fossero stati di recente altri due furti. L'omicidio è avvenuto in contrada Archi lo scorso 11 Dicembre. Inizialmente si era pensato ad un suicidio, in quanto accanto al cadavere'uomo era stata rinvenuta la sua pistola, ovvero un'arma a piccolo calibro detenuta in maniera legale per difesa personale. Tuttavia, la famiglia di ...