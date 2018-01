De Laurentiis | mercato? Siamo in tanti

Napoli - De Laurentiis sul mercato : “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” : Napoli, De Laurentiis sul mercato: “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DICHIARAZIONI DE Laurentiis- Il Napoli, ieri sera, ha perso in casa contro l’Atalanta e ha salutato la Coppa Italia ai quarti di finale. Gli azzurri, nelle coppe, non riescono ad ingranare: la critica, giustamente, ha messo nel ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto sul mercato : “Arriva solo Inglese. Scudetto? Voglio vincerlo” : Napoli, De Laurentiis fa il punto sul mercato: “Arriva solo Inglese. Scudetto? Voglio vincerlo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DE Laurentiis FA IL punto SUL mercato – Il Napoli ha bisogno di una vittoria nella prossima giornata di campionato contro il Crotone per avere la certezza di laurearsi aritmeticamente campione ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuota il sacco : “Ecco chi arriverà a gennaio” : Calciomercato Napoli – A margine del brindisi di Natale del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, soprattutto di mercato. Ecco quanto riportato da ‘Il Mattino’: “Non solo i tifosi, anche io nel 2018 sogno lo scudetto. Ma il mio obiettivo è quello di realizzare una quadratura che ci consenta di vincerlo per più anni. Non credo verranno altri. Inglese lo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis detta la linea e rifila una frecciata a Sarri : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione della mostra “Il Napoli nel mito- storie, campioni e trofei mai visti” al Museo archeologico nazionale di Napoli, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito al mercato: “Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto certi standard, senza mai dover chiedere scusa a nessuno, ma il calcio sta cambiando ed è difficile ...

Napoli - De Laurentiis sul mercato : “Arriverà Inglese. Vrsaljko? Difficile” : Napoli, De Laurentiis sul mercato: “Arriverà Inglese. Vrsaljko? Difficile” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DE Laurentiis SUL mercato – Il Napoli vive un momento particolare: in campionato, nelle ultime giornate, ha rallentato la sua marcia perdendo il primato in classifica e subendo anche la cocente eliminazione dalla Champions ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dimentica la Champions : pronto il colpo in attacco : Calciomercato Napoli – Delusione per il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita nell’impresa di qualificarsi per gli ottavi di Champions League, sconfitta contro il Feyenoord ma anche un successo non sarebbe servito. De Laurentiis è pronto a riscattarsi, per gennaio si potrebbe chiudere un doppio colpo in attacco, il primo porta a Inglese del Chievo, accordo raggiunto per la prossima stagione, il Napoli deve decidere se ...