David Silva è distrutto | ' Ho un bambino piccolo e sta lottando tra la vita e la morte'

Il dramma di David Silva : 'Mio figlio lotta per la vita' : David Silva sta affrontando la sfida più dura della sua vita. Pep Guardiola aveva fatto intuire qualcosa, senza tuttavia spiegare nello specifico il perché dell'assenza dello spagnolo: "David Silva ...

David Silva racconta il suo dramma : Mio figlio è nato prematuro e sta lottando per vivere : David Silva è ancora uno dei giocatori spagnoli più forti in circolazione. L'ex canterano del Valencia è già arrivato alla sua ottava stagione con la maglia del Manchester City anche se recentemente aveva chiesto al club un permesso per potersi defilare visti alcuni problemi di natura personale. Sul web era circolata una voce, di cattivissimo gusto, secondo cui il 31enne di Arguineguin avesse scoperto del tradimento da parte di sua moglie ...

Shock David Silva : “mio figlio in lotta per la vita” - ecco il motivo delle recenti assenze… : “Voglio ringraziarvi tutti per l’affetto e i bei pensieri ricevuti nelle ultime settimane, un ringraziamento speciale va ai miei compagni, al manager e al club per aver capito la mia situazione. Vorrei anche condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo, che è nato estremamente prematuro e sta lottando giorno per giorno con l’aiuto del team medico”. Con questo breve comunicato apparso sul proprio account Twitter, il ...

