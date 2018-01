Danza con me | critici tv | Roberto Bolle funziona in uno show che mischia alto e basso

ROBERTO BOLLE - Danza con ME/ I tre “segreti” del successo - video. Come vedere la replica : successo di ascolti per "DANZA con me" di ROBERTO BOLLE. Ecco i tre momenti più emozionanti della serata. È possibile rivedere la serata evento su Raiplay.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:30:00 GMT)

La gioiosa Danza di Bolle con cinque milioni di italiani : Roberto Bolle danza con cinque milioni di italiani. Tanti, tantissimi. Soprattutto se si considera che tra questi milioni pochi nella loro vita hanno visto un balletto o sono mai entrati in un teatro, pochi sanno cosa sia un Battement Tendu o qualsiasi altro movimento della danza classica. Insomma, spesso si può essere orgogliosi della nostra tradizionale culturale. Qualche volta, come questa, si può essere orgogliosi della nostra bistrattata ...

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Virginia Raffaele - il video del ballo con Roberto : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:12:00 GMT)

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Fabri Fibra - il pubblico si divede : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:34:00 GMT)

Danza con Me : così Roberto Bolle ha sbancato social e ascolti : Del resto Roberto Bolle non ha bisogno di autocelebrarsi , perché a celebrare la sua arte e la sua grandiosità ci pensa il pubblico che lo applaude nei più grandi teatri del mondo. Nel 2016 il ...

ROBERTO BOLLE/ Video - gli highlights di Danza con me : dal duetto con Lil Buck a Virginia Raffaele : ROBERTO BOLLE: lo show Danza con me, che ha aperto il 2018 di Rai 1, si è rivelato un esperimento televisivo riuscito e uno show accessibile a tutti. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:09:00 GMT)

ROBERTO BOLLE - Danza con ME/ Pagelle : Miriam Leone bellissima e bravissima! : ROBERTO BOLLE, DANZA con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Danza con me conquista tutti - Roberto Bolle campione di ascolti : ROMA – È iniziato con il segno positivo il 2018 della Rai. Tutto merito di Roberto Bolle e del suo show Danza con me. Il ballerino ha conquistato tutti. Trending topic per tutta la durata del programma con oltre 212 mila interazioni sui social e quasi 5 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Per la […] L'articolo Danza con me conquista tutti, Roberto Bolle campione di ascolti sembra essere il primo su NewsGo.

Ascolti tv - il pubblico Danza con Roberto Bolle : l'Etoile conquista l'Auditel : Roberto Bolle mette a segno un altro successo. Dopo Roberto Bolle – La mia danza libera, show sul ballo dello scorso anno, anche

«Danza con me» - Roberto Bolle racconta in tv l’importanza dei sogni : Buona la seconda per Roberto Bolle. Dopo il successo dello scorso anno di La mia danza libera, l’étoile torna con Danza con me, un one-man show impreziosito dalla presenza di ospiti di prim’ordine (da Sting a Tiziano Ferro, passando per Virginia Raffaele e Miriam Leone, fino a Marco D’Amore, co-conduttore della serata) che ha il dichiarato scopo di avvicinare i telespettatori a un mondo percepito spesso come lontano. Ne tiene attaccati allo ...

Roberto Bolle-Danza con me : ottimi ascolti - esulta Mario Orfeo : ottimi ascolti per Roberto Bolle. La serata-evento Danza con me, in onda su Rai1 lunedì 1 gennaio, ha stravinto la sfida-Auditel. Roberto Bolle-Danza con me, gli ascolti dell’1 gennaio 2018 e il confronto con il 2016 Danza con me, la serata-evento con Roberto Bolle, ha ottenuto su Rai1 4.860.000 spettatori (share del 21,53%). Staccatissima la […] L'articolo Roberto Bolle-Danza con me: ottimi ascolti, esulta Mario Orfeo proviene da ...