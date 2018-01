Dakar 2018 | l’ultima edizione con le vecchie regole tecniche FIA Dal 2019 si cambia ma

Dakar Rally 2018 : percorso - calendario tappe - favoriti e come seguirla in Tv : Il 6 gennaio parte la Dakar 2018, quarantesima edizione del Rally raid più famoso del mondo. La leggendaria gara, che una volta portava i piloti da Parigi alla capitale del Senegal, oramai da un decennio è traslocata in Sud America e quest’anno si correrà attraversando Perù, Bolivia e Argentina: da Lima fino a Cordoba, che sarà raggiunta il 20 gennaio dopo oltre 9.000 chilometri (di cui circa la metà di prove speciali) suddivisi in 14 tappe. Dai ...

Dakar 2018 - i favoriti tra i camion : Federico Vilagra sfida i russi della Kamaz - dominatori della categoria : La 40^esima edizione della Dakar, il rally raid più famoso del mondo, prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di navigazione degli ...

Dakar 2018 - tutte le donne al via della 40esima edizione. Camelia Liparoti passa dai quad ai side-by-side : Prosegue il conto alla rovescia verso la Dakar 2018. Una competizione leggendaria, di grande fascino e tradizione, giunta alla sua 40esima edizione, la decima in territorio sudamericano. Si partirà il 6 gennaio da Lima, si attraverserà tutto il Perù per poi giungere in Bolivia, mentre l’arrivo sarà in Argentina, a Cordoba, per un totale di quasi 9.000 chilometri. Come negli ultimi anni ci sarà anche una componente femminile. Saranno 12 le ...

Dakar 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nelle categorie moto - auto - camion e quad : L’attesa sta per finire e la Dakar 2018 sta per iniziare. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico ...

Dakar 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti nelle categorie moto - auto - camion e quod : L’attesa sta per finire e la Dakar 2018 sta per iniziare. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico ...

Dakar 2018 : nelle moto sarà sfida tra Honda e KTM - con Joan Barreda - Toby Price e Sam Sunderland grandi favoriti : Scatta la Dakar 2018 e, come consuetudine, vedrà le moto come grandi protagoniste. Sui 525 concorrenti iscritti, infatti, ben 190 moto al via con numerosi grandi interpreti pronti a darsi battaglia tra le impervie e severe strade sud-americane che si snodano tra Perù, Bolivia e Argentina. Il percorso vedrà il via da Lima, capitale peruviana, e punterà a sud per sconfinare in Bolivia e giungere poi nella zona nord-ovest argentina tra le città di ...

Dakar 2018 - come guardarla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo e gli orari : L'attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018 . Una competizione tanto leggendaria e mistica quanto fisica, emozionale e soprattutto ricca di tensione. Una competizione in cui velocità e ...

Dakar 2018 - come guardarla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo e gli orari : L’attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018. Una competizione tanto leggendaria e mistica quanto fisica, emozionale e soprattutto ricca di tensione. Una competizione in cui velocità e coraggio si fonderanno da gennaio per dare vita alla 40esima edizione, per la decima volta ospitata dagli impervi territori del sud America. Si torna quindi a visitare le sponde dell’Oceano Pacifico partendo il 6 gennaio da Lima, capitale del Perù, ...

Dakar 2018 - i favoriti tra le auto : Loeb - Peterhansel e Sainz possono monopolizzare la scena con la Peugeot : L’attesa sta per finire il rally raid più famoso del mondo, la Dakar 2018, avrà finalmente inizio. La 40^esima edizione prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto ...

Dakar 2018 - tutte le 14 tappe ai raggi X. Quasi 9000 chilometri sfiancanti dal Perù all’Argentina : 8276 chilometri, dei quali 4234 di prove speciali per le moto e quad, 8793 chilometri, dei quali 4329 di prove speciali per le auto e 8710 chilometri, dei quali 4154 di prove speciali per i camion. Ecco il menù della edizione 2018 della Dakar, la quarantesima della storia. Stavolta il percorso, come sempre severo e selettivo, si snoderà tra Perù e Argentina (passando per la Bolivia) e, più precisamente, tra le città di Lima e Cordoba. Si partirà ...

Dakar 2018 : 10 moto in lotta per vittoria : ... come è successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo. Lo sa bene anche Toby Price, vincitore nel 2016. L'...

Dakar 2018 : 10 moto in lotta per vittoria : ... come è successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo. Lo sa bene anche Toby Price, vincitore nel 2016. L'...

Dakar 2018 : un testa a testa da 9 mila km tra Peugeot e Mini : 'Questa sarà la nostra ultima Dakar e vorremmo chiudere la nostra cavalcata nei rally raid con un acuto - ha detto Bruno Famin, direttore di Peugeot Sport -, ma la cosa più difficile dopo aver vinto ...

Dakar 2018 : è sfida aperta tra almeno quattro costruttori : Auto, moto e camion si sfideranno a partire dal 6 gennaio in 15 giorni di gara praticamente senza soste, attraversando alcuni degli scenari più spettacoli e allo stesso tempo estremo del Sudamerica. ...