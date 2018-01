Da Oggi Hai Più Giga Per Navigare Quando Sei All’Estero!

Steaua - hai un nome da leggenda : ma Oggi la Lazio è favorita : Leggi il curriculum della Steaua Bucarest e ti spaventi: 48 titoli in Romania (26 campionati e 22 coppe nazionali), una Coppa dei Campioni (vinta nel 1986 a Siviglia contro il Barcellona di Schuster) ...

Alessia Macari è Irene Cara/ "Hai fatto un percorso bellissimo" - parola della GOggi (Tale e Quale Show 2017) : Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari dopo aver interpretato Raffaella Carrà questa sera dovrà imitare la cantate anni Ottanta Irene Cara.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 22:10:00 GMT)

Solo Oggi con Sorgenia hai 60' di sconto su tutte le offerte luce e gas : Tra i bonus disponibili troviamo un buono sconto di 100 Euro su Volagratis o ancora un buono sempre di 100 Euro da utilizzare sulla piattaforma di streaming CHILI Cinema o un abbonamento semestrale ...

MOggi massacra Allegri : “Dall’esclusione di Dybala al centrocampo - Max hai sbagliato tutto” : Ospite negli studi di ‘Sportialia’, Luciano Moggi non le ha mandate a dire e ha criticato le scelte di Allegri per la sfida persa dalla Juventus contro la Sampdoria. Ecco quanto riportato da ‘TuttoJuve.com’: “Proprio la partita di Genova ha dimostrato la partita della Juventus, perchè si distrae un momentino, ma è capace in cinque minuti di fare due gol e per poco pareggiarla. La Juventus ha un qualcosa che gli si ...

Federico Angelucci è Loretta GOggi/ La vera GOggi si commuove : "Hai cantato meglio di me" (Tale e Quale Show) : Ultima puntata di Tale e Quale Show, Federico Angelucci dopo aver interpretato Freddie Mercury in questo nuovo appuntamento su Rai 1 dovrà vestire i panni di Loretta Goggi.(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 22:00:00 GMT)

Oggi non è Halloween - ma il Samhain dei Celti : Ma quale dolcetto e scherzetto: quando il marketing ci mette lo zampino (è toccato pure al caro Babbo Natale, vestito di rosso Coca-Cola) puntualmente snatura temi tutt’altro che superficiali, che affondano le loro radici sin nella notte dei tempi. Mi perdonino piccoli e bambini a cui le mamme hanno comprato orripilanti mascherine di un Carnevale anticipato che s’apprestano Oggi a festeggiare, ma stanotte più che l’Halloween della ‘Zucca ...

Grazie Catania - Oggi Hai scelto il futuro! : di Giancarlo Cancelleri Questa è piazza Università a Catania per lo #SceglieteIlFuturo tour. Quest'immagine vale più di mille parole e mille sondaggi. Non posso che dire Grazie alle migliaia di persone scese oggi in piazza per regalarci un sorriso! Il tour continua domani a Palermo. Ci saranno con me Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Saremo in giro in tutta la città, ci vedrete dove meno ve lo aspettate. Per incontrarci ...

In Thailandia Oggi stanno facendo il funerale al re morto un anno fa : Durerà cinque giorni, oggi c'è la cremazione: 250mila persone hanno partecipato al corteo funebre a Bangkok The post In Thailandia oggi stanno facendo il funerale al re morto un anno fa appeared first on Il Post.

ANNA FRANK/ Lo strafalcione sulla corona di fiori è di Lotito? 'Hai fratelli ebrei...' (Oggi - 24 ottobre) : ANNA FRANK: un errore marchiano fa la sua comparsa sulla corona di fiori depositata da Claudio Lotito in Sinagoga in omaggio al simbolo della Shoah. M