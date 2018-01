Cutrone | nel derby il gol della vita

Cutrone segna - Crudeli si alza e urla nelle orecchie degli interisti : Non è la prima volta che la sua reazione ad un gol viene ripresa dai quotidiani di tutta Italia. Il telecronista tifoso di 7Gold è famoso per gioire ai gol del Milan con tutta la forza che ha in corpo, così come sono ormai famose le sue espressioni i delusione quando i Diavoli perdono. Il derby, si sa, è il derby. E quando ieri Cutrone ha segnato l'1 a 0 che è valso al Milan la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, Tiziano Crudeli ...