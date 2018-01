Cutrone e gli altri | i migliori talenti classe 1998 in Europa

Cutrone segna - Crudeli si alza e urla nelle orecchie degli interisti : Non è la prima volta che la sua reazione ad un gol viene ripresa dai quotidiani di tutta Italia. Il telecronista tifoso di 7Gold è famoso per gioire ai gol del Milan con tutta la forza che ha in corpo, così come sono ormai famose le sue espressioni i delusione quando i Diavoli perdono. Il derby, si sa, è il derby. E quando ieri Cutrone ha segnato l'1 a 0 che è valso al Milan la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, Tiziano Crudeli ...

Quando il terzo portiere e l’attaccante della Primavera sono meglio dei big - Antonio Donnarumma e Cutrone salvano il Milan : acquisti estivi flop - i problemi non sono risolti : Il Milan si rialza e conquista una qualificazione importante alle semifinali di Coppa Italia che serve principalmente ad aumentare l’autostima in vista del proseguo della stagione. La squadra di Gennaro Gattuso ha avuto la meglio dell’Inter dopo una partita tutto cuore e risolta al primo tempo supplementare grazie ad una rete di Cutrone. Sì, avete capito bene Cutrone che continua ad avere una media realizzativa clamorosa, Quando ...

Milan - Cutrone : 'Voglio mettere Gattuso in difficoltà coi miei gol. Su Donnarumma...' : Presente alla finale di X Factor, l'attaccante rossonero Patrick Cutrone ha parlato così ai microfoni di Sky Sport : 'Mi piacciono i Måneskin, spero vincano loro'. Su Donnarumma : 'Ieri era giù di morale, ma già oggi ho visto l'amore che ha per i bambini presenti alla festa e per la società'. Il ...

Pagelle Milan-Austria Vienna 5-1 - Europa League 2017-2018 : brillano gli attaccanti Cutrone ed André Silva : Dominio per il Milan, dopo un primo quarto d’ora non eccezionale, nel penultimo match della fase a gironi di Europa League 2017-2018: a San Siro i rossoneri si sbarazzano dell’Austria Vienna, vincendo per 5-1 con una doppietta di André Silva e reti di Cutrone e Rodriguez. Andiamo a rivivere l’incontro con le Pagelle dei ragazzi di Montella. Donnarumma, voto 5,5: molto incerto sull’uscita che ha portato poi al gol ...

