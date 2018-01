Corea del Nord alle Olimpiadi? Seul apre a Kim

Corea - Pyongyang riapre comunicazione con Seul. Trump a Kim : mio pulsante nucleare più grande del suo : ... come detto dal leader Kim Jong-un: il presidente Moon Jae-in invita i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud" sulla ...

Olimpiadi - la Corea del Nord apre a Seul : discuterà la partecipazione ai Giochi : La Corea del Nord accetta l'offerta di Seul e discuterà la sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang . Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap, secondo cui la svolta è ...

Corea - Pyongyang riapre comunicazione con Seul. Trump a Kim : mio pulsante nucleare più grosso del suo : Kim ha ordinato di avviare un dialogo formale con le autorità del Sud sulla partecipazione alle Olimpiadi. E intanto Trump replica alle minacce del dittatore: "Il mio pulsante nucleare è più grosso del suo"

Corea del Nord : Trump a Kim Jong-un - “il mio pulsante nucleare è più grande del tuo” : “Il mio pulsante nucleare è più grande del tuo“: lo scrive Donald Trump su Twitter in risposta alle affermazioni del leader NordCoreano Kim Jong-un che ha minacciato gli Stati Uniti dichiarando di avere pronto il pulsante nucleare sulla sua scrivania. “Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha appena detto che ‘il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania’. Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà ...

Olimpiadi - Seul accoglie la proposta di Kim : «Pronti ad ammettere atleti della Corea del Nord» : La Corea del Sud accoglie con favore l'apertura di Pyongyang sulla presenza della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, come detto ieri dal leader Kim Jong-un nel suo...

I pattinatori della Corea del Nord alle Olimpiadi - una chance per la pace : Ora i due giovani atleti sognano Seul e di essere, lì, " una chance rivoluzionaria " verso la pace, come ha commentato il presidente sudCoreano Moon Jae-in e come spera il resto del mondo. © ...

Perché Kim vuole a tutti i costi la Corea del Nord alle Olimpiadi. Un retroscena : ... che non è ancora chiaro cosa potrebbe significare, e che non distoglie il leader NordCoreano dall'avere sempre 'il pulsante nucleare sul tavolo', esprime una visione del mondo paranoica, chiusa e ...

Corea del Nord - Trump : “Le pressioni iniziano ad avere effetto” : Con un tweet mattutino il presidente americano Donald Trump interviene sulle presunte aperture del leader NordCoreano Kim Joung-un: “Le sanzioni e ‘altre’ pressioni stanno cominciando ad avere un grande impatto sulla Corea del Sud. Soldati stanno fuggendo pericolosamente in Corea del Nord. Rocket man – ha scritto ancora Trump – ora per la prima volta vuole parlare alla Corea del Sud per la prima volta. Forse queste ...

Corea del Nord : l'importanza del dialogo con Seul sulle Olimpiadi : Ecco perché per l'occasione il presidente Moon ha invitato i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare seguito quanto prima a misure atte a riavviare un dialogo Nord-Sud" riguardo alla ...