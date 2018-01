Coppa Italia | l' Atalanta elimina il Napoli

Juventus-Torino LIVE - come guardare in DIRETTA il derby di Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e probabili formazioni : Oggi mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena il sentitissimo derby della Mole, una stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre nella cosa verso la qualificazione alle semifinali dove le attende l’Atalanta. Si preannuncia un incontro molto avvincente e intenso ...

Dove vedere Juventus-Torino di Coppa Italia in diretta TV e in streaming : L'ultimo quarto di finale della Coppa Italia è il derby di Torino e si gioca stasera: le informazioni per vederlo in diretta The post Dove vedere Juventus-Torino di Coppa Italia in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:04:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : rebus portiere. Quote - ultime novità live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse sui quarti di finale : stasera il derby della Mole : Pronostici Coppa Italia, le Quote e le scommesse sulle partite (quarti di finale). Si chiuderanno nei prossimi giorni i quarti di finale del torneo: i nostri consigli per gli scommettitori(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. Gomez da paura (Coppa Italia quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Juventus-Torino - Quarti di finale Coppa Italia 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : La copertura televisiva dell'evento sarà affidata a Rai Uno con Diretta streaming sul portale della tv di Stato. Inoltre OASport metterà a disposizione l'ormai canonica Diretta LIVE testuale dell'...

Un Napoli fra le nuvole esce dalla Coppa Italia. Atalanta avanti : Roma, 3 gen. (askanews) Colpo Atalanta al San Paolo. La squadra di Gasperini batte il Napoli 2-1 e vola nelle semifinali di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Juventus-Torino in programma ...

Juventus-Torino - Quarti di finale Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : Sarà dunque derby di Coppa Italia quello che andrà in scena il 3 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium tra Juventus e Torino a chiudere il Quarti di finale e definire le semifinali. Dopo il sorprendente successo dell’Atalanta a Napoli contro la formazione di Maurizio Sarri, capolista della Serie A, che ha reso nota la terza semifinalista è il turno di bianconeri e granata contendersi il successo in una partita che riveste ...

Pronostico Juventus Torino/ Il punto di Paolo Pulici sul derby di Coppa Italia (esclusiva) : Pronostico Juventus Torino: il punto di Paolo Pulici che in esclusiva presenta i temi dominanti del derby dell'Allianz Stadium, che è valido per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 05:17:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Torino : quote - le ultime novità live (Coppa Italia quarti) : Probabili formazioni Juventus Torino: quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 04:00:00 GMT)

Coppa Italia : Atalanta in semifinale : ROMA, 2 GEN - E' l'Atalanta, a sorpresa, la terza squadra ad approdare alle semifinali di Coppa Italia dopo Lazio e Milan. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato il Napoli vincendo 2-1 la ...

Napoli-Atalanta - le immagini del match di Coppa Italia : L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli. Ora l'Atalanta dopo la vittoria nei quarti sfiderà nel doppio confronto la vincente della ...

Napoli-Atalanta 1-2 - bergamaschi in semifinale di Coppa Italia : Napoli, 2 gennaio 2018 - Comincia male il 2018 degli azzurri, che salutano la Coppa Italia dopo il ko interno inflitto dall' Atalanta : decisive le reti di Castagne e Gomez , a cui ha risposto quella ...