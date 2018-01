Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. La delusione di Mario Rui (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Dove vedere Juventus Torino di Coppa Italia in diretta tv streaming e le probabili formazioni : Il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, che si disputa in gara unica, si conclude stasera con una delle gare più attese, il derby della Mole in programma all'Allianz Stadium tra Juventus e ...

Semifinali Coppa Italia - le date degli incontri d’andata e ritorno : Semifinali Coppa Italia – Manca solo una squadra per completare il novero delle 4 Semifinaliste che si giocheranno il titolo in Coppa Italia. Oggi dallo scontro nel derby tra Juventus e Torino verrà fuori infatti l’ultima Semifinalista della competizione dopo Atalanta, Lazio e Milan. Ebbene, le gare di semifinale della Coppa Italia, non saranno più “secche” bensì con la formula classica d’andata e ritorno. I due ...

Coppa Italia - l'Atalanta elimina il Napoli : Ieri sera si è giocata nuovamente la Coppa Italia e al San Paolo è andata di scena la partita tra Napoli ed Atalanta. Quest'ultime squadre hanno giocato per accedere alla semifinale della Tim Cup e soltanto nel finale la squadra allenata da Gasperini è riuscita a trionfare. Nel primo tempo ci sono state molte azioni e palle gol ma solo nel secondo tempo le squadre sono riuscite ad infilare il pallone in fondo al sacco. In un primo momento ...

Juventus-Torino LIVE - come guardare in DIRETTA il derby di Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e probabili formazioni : Oggi mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena il sentitissimo derby della Mole, una stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre nella cosa verso la qualificazione alle semifinali dove le attende l’Atalanta. Si preannuncia un incontro molto avvincente e intenso ...

Dove vedere Juventus-Torino di Coppa Italia in diretta TV e in streaming : L'ultimo quarto di finale della Coppa Italia è il derby di Torino e si gioca stasera: le informazioni per vederlo in diretta The post Dove vedere Juventus-Torino di Coppa Italia in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Torino : rebus portiere. Quote - ultime novità live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Torino: Quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse sui quarti di finale : stasera il derby della Mole : Pronostici Coppa Italia, le Quote e le scommesse sulle partite (quarti di finale). Si chiuderanno nei prossimi giorni i quarti di finale del torneo: i nostri consigli per gli scommettitori(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. Gomez da paura (Coppa Italia quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:00:00 GMT)

Un Napoli fra le nuvole esce dalla Coppa Italia. Atalanta avanti : Roma, 3 gen. (askanews) Colpo Atalanta al San Paolo. La squadra di Gasperini batte il Napoli 2-1 e vola nelle semifinali di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Juventus-Torino in programma ...

Juventus-Torino - Quarti di finale Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : Sarà dunque derby di Coppa Italia quello che andrà in scena il 3 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium tra Juventus e Torino a chiudere il Quarti di finale e definire le semifinali. Dopo il sorprendente successo dell’Atalanta a Napoli contro la formazione di Maurizio Sarri, capolista della Serie A, che ha reso nota la terza semifinalista è il turno di bianconeri e granata contendersi il successo in una partita che riveste ...