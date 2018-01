Coppa del Re | ok Montella | Siviglia a 1 | 63 contro il Cadiz

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. La delusione di Mario Rui (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Diretta / Slalom Zagabria streaming video e tv : precedenti - orario - risultato live (Coppa del Mondo sci donne) : Diretta Slalom femminile Zagabria streaming video e tv. Shiffrin favorita anche in Croazia: orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci (3 gennaio)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse sui quarti di finale : stasera il derby della Mole : Pronostici Coppa Italia, le Quote e le scommesse sulle partite (quarti di finale). Si chiuderanno nei prossimi giorni i quarti di finale del torneo: i nostri consigli per gli scommettitori(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. Gomez da paura (Coppa Italia quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:00:00 GMT)

sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Rai Play, Eurosport Player e Sky Go sono le tre piattaforme sulle quali sarà possibile seguire l'evento in streaming , mentre OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE testuale delle gare di Kranjska Gora ,...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Di conseguenza, il fine settimana svizzero potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play , Sky Go ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del weekend di Adelboden. Il ...

sci alpino - Coppa del Mondo femminile Kranjska Gora 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue, al femminile, nell’Est Europa. Dopo la due giorni di Zagabria con uno slalom speciale maschile e uno femminile, il 6 e il 7 gennaio le sciatrici saranno impegnate in Slovenia, per la precisione a Kranjska Gora. Il giorno dell’Epifania toccherà alle gigantiste, mentre le specialiste dei pali stretti saranno in gara domenica 7. Mikaela Shiffrin sarà, come ormai di consueto, l’atleta da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Adelboden 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Neanche il tempo di disputare lo slalom di Zagabria che la Coppa del Mondo di sci alpino già guarda oltre. Nel weekend si vola subito in Svizzera, ad Adelboden, per un’altra entusiasmante tappa dove andranno ancora in scena gli specialisti della tecnica. La stagione corre veloce e il target è fissato sull’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, momento clou dell’annata agonistica. Gli atleti vogliono quindi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player , con la possibilità di seguire tutto in diretta anche Eurovisionsports , offerto ...

Snowboard - Coppa del Mondo Lackenhof 2018 : programma - orari e tv : Mancano soltanto due giorni all’inizio ufficiale del 2018 dello Snowboard alpino: si parte a Lackenhof, in Austria, dove tra venerdì e sabato gli atleti in gara si cimenteranno nello slalom gigante parallelo. Venerdì 5 sarà la volta della prove individuali (specialità olimpica), maschile e femminile, e, a partire dalle 9, si terranno le qualifiche. Alle 13 il via alla fase ad eliminazione diretta. Il giorno dell’Epifania invece sarà ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Riparte la Coppa del Biathlon 2017/2018: Oberhof, in Germania, ospiterà la quarta tappa stagionale, la prima del mese di gennaio che vedrà protagoniste anche Ruhpolging e Anterselva, per un trittico di Classiche che ci condurrà fino alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Dopo la pausa natalizia, gli atleti riprenderanno da dove hanno lasciato nel mese di dicembre: in campo maschile infuria più forte che mai la sfida tra Martin Fourcade e Johannes ...

Napoli-Atalanta - le immagini del match di Coppa Italia : L'Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli. Ora l'Atalanta dopo la vittoria nei quarti sfiderà nel doppio confronto la vincente della ...