Contratto scuola | ultime notizie 3 1 | resoconto UIL sulla trattativa

Scuola - Fedeli : rinnovo Contratto in tempi rapidi : "Il rinnovo del contratto avverrà nella cornice dell'intesa del 30 novembre 2016. Non possiamo attendere oltre". Così il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, sottolineando che "stiamo accelerando, ...

Scuola e PA - rinnovo del Contratto per gli statali con beffa finale : Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici non finisce mai di sorprendere . Purtroppo, per la sua insignificanza. Dopo gli aumenti miseria , pari a 85 euro medi lordi (40 netti), arrivano ...

Ultime Contratto scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 Video : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Dopo gli statali - la scuola. Valeria Fedeli : "Il Contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...

Scuola - intervista al ministro Fedeli : «Il Contratto è pronto - soldi in arrivo» : Ministra Valeria Fedeli, lei un anno fa fu l?unica novità del governo Gentiloni. Centomila nuove assunzioni e tanti soldi, anche per l?edilizia scolastica, mentre la Scuola era...

Fedeli : "Contratto della scuola pronto - soldi in arrivo. Per la valorizzazione prof - fondo di 10 mln" : Sul contratto per la scuola e l'università «ci vedremo martedì» con i sindacati, «e lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per...

Contratto scuola 2018 ultime notizie 29 dicembre : l’Aran convoca i sindacati : Le ultime notizie relative al rinnovo del Contratto della scuola sono relative alla convocazione dei sindacati all’Aran, prevista per martedì 2 gennaio 2018: il nuovo confronto verterà sulla prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2016/2018. Rinnovo Contratto scuola 2018 ultime notizie: sindacati convocati all’Aran il 2 gennaio L’obiettivo dei sindacati sarà quello di far confluire tutte le risorse ...

Ultime Contratto statali e scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 Video : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Scuola - sanità ed enti locali. Contratto atteso da 2 - 7 milioni : Corsa contro il tempo per estendere a questi lavoratori gli aumenti concessi agli statali Il governo spera di farcela entro oggi. Per gli arretrati 'una tantum' di 570 euro a testa I 247mila "statali" ...

Rinnovo Contratto scuola - ancora un nulla di fatto : si riparte nel 2018 : Anief – Sul Rinnovo contratto del comparto scuola si registra l’ennesima fumata nera: anche l’ultimo incontro tra sindacati e parte pubblica, stavolta con il sottosegretario all’Istruzione Vito De Filippo, è stato del tutto inconcludente. I sindacati maggiori, scrive oggi Orizzonte scuola, hanno ammesso “che le richieste portate avanti non hanno ancora trovato una soluzione”. Ma […] L'articolo Rinnovo contratto scuola, ancora un ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Contratto scuola 2018 ultime notizie : in forse persino gli 85 euro : Le indiscrezioni di queste ore circa le trattative per il rinnovo del Contratto scuola non lasciano presagire nulla di buono. In particolare, gli stessi sindacati parlano di probabile dietro front rispetto a quello che rimane dei famosi 85 euro medi lordi a dipendente. Le dichiarazioni premonitorie di Anief sull’insufficienza di quei famosi 85 euro Bisogna ricordare […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: in forse persino gli ...

