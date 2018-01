Con i test fai-da-te si è sicuri del papà o si scoprono gli antenati illustri

Iran : 9 morti nelle proteste della notte. Usa chiedono Con siglio di sicurezza Onu. Telefonata Rouhani-Macron : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far 'conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction'. Intanto ha convocato l'...

La foto della donna senza velo in Iran non c’entra Con le proteste di questi giorni : Non sono eventi collegati, nonostante quello che se ne legge in giro, ed è una distinzione importante The post La foto della donna senza velo in Iran non c’entra con le proteste di questi giorni appeared first on Il Post.