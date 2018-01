Come eravamo | le foto dei vip da bambini Li riconoscete tutti?

Come eravamo : le foto dei vip da bambini. Li riconoscete? : Qualcuno di loro già sognava di calcare il palcoscenico. Alessia Marcuzzi, ad esempio: sin da piccola, la conduttrice girava per Roma con le amiche e un piccolo registratore in cerca da persone da intervistare.

Come eravamo : le foto dei vip da bambini. Li riconoscete? : Qualcuno di loro già sognava di calcare il palcoscenico. Alessia Marcuzzi, ad esempio: sin da piccola, la conduttrice girava per Roma con le amiche e un piccolo registratore in cerca da persone da intervistare.

1968 - Come eravamo : 50 anni fa la primavera di Praga : Un 68 partecipe dell'afflato di novità rivoluzionarie che travolsero anche il mondo occidentale; dietro la Cortina di Ferro fu la primavera di Praga, poi stroncata dai sovietici in estate. Una ...

Progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio - l'assessore Mantelli : "Non è finita Come speravamo" : Non è finita come speravamo; il Progetto di recupero degli ex frigoriferi militari in Piazza Virginio, e l'idea di trasformarli nell'Urban Center del territorio, pur essendo entrati a suo tempo nella ...