Coachella 2018 | Eminem | Beyoncé e The Weeknd guidano la line-up

La lineup del Coachella 2018 : Gli headliner delle tre serate saranno The Weeknd, Beyoncé ed Eminem, e insieme a loro ci sarà un sacco di altra gente famosa The post La lineup del Coachella 2018 appeared first on Il Post.

Ufficiali i concerti di Beyoncé al Coachella 2018 - date e cast : i nomi in cartellone da The Weekend a Eminem : Confermata la presenza di Beyoncé al Coachella 2018: come ampiamente previsto, martedì 2 gennaio, gli organizzatori del celebre festival di musica indipendente californiano hanno annunciato ufficialmente la formazione per il 2018 con Queen Bey tra i Big in cartellone. Beyoncé sarà l'attrazione principale dei concerti in scena a Indio il 14 e il 21 aprile. Al netto della conferma delle date dei suoi live, non si tratta di una notizia in senso ...