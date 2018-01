Claudio Baglioni - 2018 da incorniciare : Sanremo - il tour e un nuovo album : Claudio Baglioni, 2018 da incorniciare: Sanremo, il tour e un nuovo album. Claudio Baglioni, 2018 Sanremo e un album. Lo ha annunciato sui social lo stesso cantautore, in un lungo post in cui ricorda ...

Nuovo album di Claudio Baglioni nel 2018 - l’annuncio del progetto tra il Festival di Sanremo e il tour Al Centro : Un Nuovo album di Claudio Baglioni farà il suo debutto sul mercato la prossima estate: è quanto si evince dalle parole dello stesso cantautore romano, ora impegnato come direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, in un messaggio apparso a Capodanno sui suoi canali ufficiali. Nel fare gli auguri di buon anno Nuovo al pubblico, il cantautore ha annunciato in una sorta di componimento in versi il Nuovo progetto in cantiere: il 2018 appena ...

Claudio Baglioni braccato dagli ex conduttori negli spot di Sanremo 2018 - da Baudo a Fazio e Conti : Gli spot di Sanremo 2018 fanno riaffiorare vecchie glorie del passato per dare un consiglio non richiesto a Claudio Baglioni, eletto neo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Nel primo degli spot dedicati alla nuova edizione della kermesse, incontriamo un Pippo Baudo incredulo per la nomina di Baglioni a conduttore. Baudo è attualmente l'unico conduttore vivente ad aver guidato il maggior numero di edizioni del Festival ...

I concerti di Claudio Baglioni nel 2018 raddoppiano : tutte le date e i biglietti in prevendita : I concerti di Claudio Baglioni nel 2018 raddoppiano. A grandissima richiesta, Claudio Baglioni raddoppia tutte le date della sua tournée Al Centro Tour, a sorpresa di tutti i fan. Dopo aver venduto più di 50.000 biglietti nelle ultime tre settimane dopo l'annuncio del tour, i concerti di Claudio Baglioni nel 2018 raddoppiano data per data. La tournée è in programma per il prossimo autunno, con l'apertura dal Nelson Mandela Forum di Firenze il ...

Sanremo. Michelle Hunziker in coppia con Claudio Baglioni : Il brio di Michelle Hunziker arriverà sul palco di Sanremo. Al fianco di Claudio Baglioni ci sarà la conduttrice di Striscia la notizia. Al momento la signora Trussardi non ha ufficializzato la sua presenza ma tutto lascia intendere che sarà nella città dei fiori.…Continua a leggere →

Sanremo - Claudio Baglioni : «Il mio sarà un Festival 0.0» : «Credo che la Rai volesse dare con me un segno di discontiuità. Volevo concepirlo come un Festival 0.0, nè nel segno della tradizione né in continuità con gli...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni : "Scegliere i 20 Big non è stato facile : privilegiati gli interpreti musicali riconosciuti e riconoscibili" : "Ho chiesto a Elio e le Storie Tese di chiudere la loro carriera a Sanremo. Spero che sia l'unica carriera che finisce all'Ariston... non vorrei fare la stessa fine" Il capitano di Sanremo 2018 Claudio Baglioni esorcizza così, tra le risate della sala stampa di Villa Ormond, la sua avventura da direttore artistico e conduttore del primo Festival dopo la tripletta dei record di Carlo Conti nella prima conferenza stampa 'ufficiale' del ...

