Ciclismo | Davide Cassani | “Con o senza Froome | Vincenzo Nibali può lottare per il Tour de

Ciclismo - Davide Formolo al bivio : le investiture di Basso e Cassani non bastano. Ora servono i risultati alla Bora : “Sono convinto che Formolo nel prossimo triennio vincerà il Giro d’Italia”. Queste le parole di Ivan Basso, che in più di un’occasione ha dimostrato la sua grande stima verso Davide Formolo, che da alcuni viene proprio considerato il suo erede. Anche il ct della Nazionale Davide Cassani ha speso parole importanti per il corridore veneto, considerandolo una delle punte dell’Italia per i prossimi anni. Oltre le parole ci sono però i fatti e fino ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Un 2017 da 8 per il Ciclismo italiano. Il mio obiettivo è vincere il Mondiale” : Davide Cassani, ct e coordinatore delle Nazionali azzurre di ciclismo, traccia il suo personale bilancio sullo stato di salute del movimento italiano della bici dopo un anno di ottimi risultati: “Per il ruolo che occupo posso essere contento – ha affermato Cassani intervistato dalla Nazione – Abbiamo fatti passi da gigante: la pista è risalita ad altissimi livelli, siamo di nuovo competitivi con i più giovani e tra i pro ...

Ciclismo - caso Froome. Davide Cassani : “Diverso da Armstrong - ma Chris Froome deve spiegare” : Il CT della nazionale italiana Davide Cassani è stato raggiunto nelle scorse ore da Repubblica, per provare a fare chiarezza sul caso di doping che ha coinvolto il ciclista britannico Chris Froome, in carriera quattro volte vincitore del Tour de France e capace di mettere e a segno la doppietta con la Vuelta a España nella scorsa stagione. E proprio in Spagna, i valori di concentrazione del Salbutamolo di Froome nelle urine era il doppio del ...

Ciclismo - Mondiali di Innsbruck - Davide Cassani analizza le possibilità di Fabio Aru : 'secondo me...' : Il CT della Nazinale, Davide Cassani, analizza le possibilità di vittoria di Fabio Aru al Mondiali di Innsbruck LaPresse/Reuters Manca molto ai Mondiali di Innsbruck, ma gli azzurri vogliono ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere il Mondiale non è facile - ripartiamo dalle classiche. Servono cuore e impegno” : Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, è stato ospite del Tau Calcio Altopascio (in provincia di Lucca) dove è stato premiato. Manca poco meno di un anno al durissimo Mondiale di Innsbruck, una rassegna iridata per scalatori che si preannuncia altamente spettacolare: l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le sue punte Vincenzo Nibali e Fabio Aru ma magari anche con Gianni Moscon. Il DT ha rilasciato delle ...