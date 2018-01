Ciclismo | chi è il più veloce in discesa? Lo studio scientifico | Sagan batte Pantani e

Ciclismo - Fabio Aru chiude il caso della maglia Tricolore e rassicura i fan : 'ecco la verità' : Il mondo del Ciclismo ora è questo, capisco i tifosi e gli appassionati, ma sono tante le esigenze che devono essere accontentate. Non dico che bisogna per forza accettarlo, ma spero si possa ...

Ciclismo - grossi guai per Alexandre Vinokourov : il patron dell'Astana rischia 3 anni di carcere : Alexandre Vinokourov , patron dell'Astana, rischia di andare in carcere. Ecco cosa è successo all'ex corridore kazako Dopo 8 anni comincerà il caso corruzione che ha scioccato il mondo delle due ruote. Alexandre Vinokourov, general manager dell'Astana, nel 2010 è stato accusato di aver barato alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il kazako avrebbe cercato di comprare la vittoria della '...

Ciclismo : Claudia Cretti riabbraccia le compagne della nazionale a Montichiari : Sono passati poco più di cinque mesi da quel terribile incidente: sulle strade del Giro Rosa Claudia Cretti, quel tragico 6 luglio, era caduta e ha sconvolto tutto il mondo del Ciclismo. Una lunghissima riabilitazione e, ora, giorno dopo giorno, l’obiettivo di tornare alla quotidianità che precedeva quella maledetta giornata. Due giorni fa c’è stato un momento davvero emozionante. Claudia, al Velodromo di Montichiari, ha incontrato ...

Ciclismo - Riccardo Riccò : “Per il doping ho rischiato di morire. Faccio il gelataio - tornerò a correre a 40 anni. Adesso i corridori sono puliti?” : Riccardo Riccò sta scontando una squalifica di dodici anni per autoemotrasfusione, fino al 2023 non potrà tornare in gara. Nel frattempo il Cobra ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, spiegando subito il suo stato d’animo: “Lo so nel Ciclismo mi considerano un appestato. Ma conosciamo bene anche l’ipocrisia di questo mondo“. Il modenese conferma di aver rischiato di morire a causa del doping: ...

Ciclismo - tutte le rivoluzioni del 2018 : squadre ridotte a 8 ciclisti - cambiano i distacchi - calendario rivisto : Si preannuncia un 2018 davvero molto ricco di novità per il Ciclismo. Le squadre si stanno preparando per l’inizio della prossima stagione che scatterà a metà gennaio in Australia e che si intensificherà poi in primavera con le Classiche Monumento e il Giro d’Italia, passando poi per Tour de France, Vuelta di Spagna e Mondiali a Innsbruck. L’UCI ha comunicato da qualche mese che il prossimo anno porterà in dote delle vere e ...

Ciclismo - doppietta Bianchi al cross della Vigilia : Fontana-Colledani centrano i primi due posti : A Lurago d'Erba successo del Prorider davanti al compagno di squadra, entrambi con Zolder disc. Teocchi terza fra le donne Il Team Bianchi Countervail festeggia la Vigilia di Natale centrando una ...

Ciclismo - Tour de France - Prudhomme : 'Su Froome bisogna fare chiarezza' : ROMA - ' Su Froome bisogna fare chiarezza e uscire dalle ombre e dalle ambiguità '. Lo dice il direttore del Tour de France , Christian Prudhomme , ricordando comunque che la positività alla Vuelta ...

Ciclismo - Lance Armstrong punge Chris Froome : “Anche se verrà assolto - la sua carriera sarà macchiata per sempre” : Lance Armstrong è intervenuto sul caso Froome. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, è risultato positivo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna e tra poco sarà giudicato: assoluzione o squalifica, con tanto di perdita a tavolino della corsa a tappe iberica e divieto di partecipare al Giro d’Italia 2018? Nel frattempo anche lo statunitense, squalificato a vita proprio per aver assunto ...

Ciclismo - doping tecnologico : dalla Francia un’inchiesta con grossi nomi Video : C’è un nuovo capitolo sul tema del #doping tecnologico nel mondo del #Ciclismo professionistico. In Francia è stata aperta un’inchiesta che promette di coinvolgere alcuni nomi grossi. Due prestigiosi magistrati stanno indagando su famigerati motorini che sarebbero stati usati nelle gare pro. La rivelazione ha suscitato la pronta reazione dell’Uci e del suo presidente David Lappartient, che si è detto pronto a collaborare con i magistrati per ...

Squinzi : «Mapei nel Ciclismo investiva 15 mln l’anno - ma era diventato troppo rischioso» : Squinzi parla a seguito del caso Froome e ricorda così la decisione di tagliare le sponsorizzazioni nel ciclismo, puntano invece sul calcio e sul Sassuolo. L'articolo Squinzi: «Mapei nel ciclismo investiva 15 mln l’anno, ma era diventato troppo rischioso» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ciclismo su pista - le convocate dell’Italia per l’allenamento di domani a Montichiari : La Nazionale femminile di Ciclismo su pista si troverà domani al Velodromo di Montichiari per svolgere un allenamento che vedrà impegnati i gruppi élite, under e juniores. La squadra sarà diretta dal Collaboratore Tecnico Paolo Sangalli. Queste le convocate dal dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi. LE convocate DELL’ITALIA Alessio Camilla Team Lady ...

Ciclismo - Chris Froome : “Io sono asmatico - farò chiarezza. Il primo obiettivo è il Giro d’Italia” : Nonostante la positività al salbutamolo riscontrata nell’ultima Vuelta di Spagna, con valori doppi rispetto a quanto consentito, Chris Froome non sembra affatto preoccupato dal rischio squalifica che pende sul suo capo. Intervenuto ieri nel corso di una trasmissione della BBC, il britannico si è detto convinto di uscire integro dalla vicenda: “sono consapevole dell’immagine che si porta dietro il mio sport e sento forte il peso ...

Ciclismo - Giro Rosa 2018 – Le donne arriveranno sullo Zoncolan : prima volta storica! Partenza a Verbania - chiusura a Cividale : Inizia a prendere forma il Giro Rosa 2018, la corsa a tappe più importante per quanto riguarda il Ciclismo femminile. Sono state svelate tre delle dieci frazioni che daranno vita all’evento organizzato dalla 4erre di Beppe Rivolta e a cui parteciperanno 25 squadre da 7 atlete ciascuna. Si preannuncia una manifestazione altamente spettacolare e le donne, per la prima volta nella storia, scaleranno il leggendario Zoncolan, la salita più dura ...