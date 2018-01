Chirurgia plastica | l’intervento per rifarsi il naso diventa smart

: Chirurgia plastica e medicina estetica: le tendenze per il #2018 secondo il #DrNicolaStandoli… - drstandoli : Chirurgia plastica e medicina estetica: le tendenze per il #2018 secondo il #DrNicolaStandoli… - _LaCLINIQUE_ : Buongiorno Shara, Nella sua richiesta non è allegata la fotografia della zona. Se ce l’invia alla nostra mail,... - _LaCLINIQUE_ : Buongiorno Shara, Nella sua richiesta non è allegata la fotografia della zona. Se ce l’invia alla nostra... - - _LaCLINIQUE_ : Buongiorno Shara, Nella sua richiesta non è allegata la fotografia della zona. Se ce l’invia alla nostra mail,... - RobertaRizzo3 : Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la chirurgia plastica -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) È uno degli interventi diestetica più eseguiti, negli ultimi tempi sempre più richiesto grazie ad alcuni miglioramenti introdotti: è la rino, l’operazione di rimodellamento delche può essere eseguita in versione “”. “Molti pazienti decidono di operarsi alper ragioni estetiche, altri per ragioni funzionali, altri ancora per entrambi i fattori: – dice Pierfrancesco Bove, chirurgo estetico socio della Federazione Italiana Medici Estetici con studi a Milano, Roma, Napoli, Lecce e Salerno -. La-rinomette in pratica tutti gli accorgimenti necessari per ottenere un ottimo risultato estetico senza soffrire”. Ecco le cose da sapere sulla-rino: 1) Accurata visita pre-operatoria. “La visita è fondamentale per comprendere le aspettative dei pazienti e il risultato desiderato – afferma Bove -. Bisogna eseguire una TAC per ...