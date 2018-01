: Chelsea, uscite di lusso: "David Luiz e Batshuayi sono sul mercato" - CalcioWeb : Chelsea, uscite di lusso: "David Luiz e Batshuayi sono sul mercato" - mik__ka : @ArcangeloBarone @RoadtoNinny @MarcosPalermo Gli obiettivi andrebbero dichiarati prima. Uno l’hanno già raggiunto e… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) “Capisco i giocatori che hanno poco spazio e che vogliono giocare, ma per noi e’ impossibile far partire qualcuno se non arriva un sostituto”. Antonio Conte non chiude le porte della cessione a Davide Michy, i due elementi del suoche secondo la stampa inglese sperano di lasciare i “blues” gia’ a gennaio. Particolare il caso del difensore brasiliano che quest’anno non trova spazio e che per la stampa britannica in piu’ di un’occasione avrebbe avuto dissidi con il tecnico italiano. (ITALPRESS) L'articolodi: “Davidsul mercato” sembra essere il primo su CalcioWeb.