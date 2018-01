Che folla su quel treno partito cento anni fa

Attacco a una chiesa in Egitto - video mostra la folla Che cattura il killer : Un video postato sui social media mostra i momenti drammatici dell'Attacco di ieri a una chiesa copta a sud della capitale egiziana, il Cairo, costato la vita a...

Milano - l'ultimo omaggio a Gualtiero MarChesi : folla e lacrime ai funerali dello Chef : È stato accolto da una piccola folla assiepata sul sagrato della chiesa di Santa Maria del Suffragio, a Milano, il feretro dello chef Gualtiero Marchesi, scomparso lo scorso 26 dicembre. Oltre ai ...

GUALTIERO MARCheSI/ Domani i funerali dello Chef : folla alla camera ardente - anChe Di Maio in visita : GUALTIERO MARCHESI è morto: addio allo chef più famoso al mondo e maestro dell'arte culinaria. Oggi la camera ardente che anticipa i funerali di venerdì. Le parole dei suoi allievi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:42:00 GMT)

È stato incriminato il 32enne di origini afghane Che era stato arrestato per aver investito la folla con un SUV a Melbourne : È stato incriminato Saeed Noori, 32enne cittadino australiano di origini afghane che era stato arrestato giovedì dopo che aveva investito la folla alla guida di un SUV a Melbourne, in Australia, provocando 19 feriti di cui tre sono in condizioni The post È stato incriminato il 32enne di origini afghane che era stato arrestato per aver investito la folla con un SUV a Melbourne appeared first on Il Post.

Auto sulla folla a Melbourne - 'anChe un italiano tra i 19 feriti'. I racconti choc dei testimoni : La dinamica è quella degli attentati islamici che hanno mietuto vittime in mezzo mondo ma la polizia ha fatto subito sapere che non ci sono prove che l'episodio abbia una matrice terroristica. L'...

Auto sulla folla a Melbourne - c'è anChe un italiano tra i 18 feriti : C'è anche un italiano tra le diciotto persone ferite ieri a Melbourne, dove un uomo si è lanciato con...

Auto sulla folla a Melbourne - "anChe un italiano tra i 19 feriti". I racconti choc dei testimoni : C'è anche un italiano tra le 19 persone rimaste ferite ieri a Melbourne, in Australia, dove un uomo ha lanciato il suo suv a tutta velocità contro i passanti. Lo ha indicato la...

«Ne dovevo ammazzare di più» - MiChele Bordoni voleva fare una strage con l'auto sulla folla ai mercatini di Natale : «Ne dovevo ammazzare di più». Sono le parole che Michele Bordoni ha pronunciato sabato al momento del suo arresto dopo essere piombato in auto su alcuni visitatori del mercatino di...

Depressi a Natale? Perché si è soli in mezzo alla folla e c'è il passaggio da un anno all'altro : Il Natale e tutte le festività a cavallo fra l'anno vecchio e quello nuovo dovrebbero rappresentare un momento di gioia e convivialità per tutti: invece proprio in questo periodo dell'anno si parla di ...

Sondrio - auto sulla folla – Un ferito agli inquirenti : “Mi ha guardato e ho visto Che mi puntava con l’auto” : Un percorso preciso, più tappe per arrivare a colpire più persone possibile. Per fare un massacro, “uccidere tutti”. Era molto più lucido di quello che era apparso in un primo momento Michele Bordoni, il 27enne, cui la Procura di Sondrio contesta l’accusa di strage, per quell’assalto in stile lupo solitario dell’Isis sui visitatori del mercatino di Natale sabato scorso. Quattro le persone ferite: una donna di 44 ...

Se gli studi dei pediatri sono sovraffollati è (anChe) colpa di Peppa Pig : Lo studio del pediatra è superaffollato? Non solo influenza e scarlattina: è anche "colpa" di Peppa Pig , la maialina del cartone animato visto dai bambini di 180 paesi nel mondo. È quanto riportato sul numero natalizio del British Medical Journal , secondo cui il cartone induce le famiglie a un uso inappropriato del pediatra di base, perché il medico di Peppa e dei suoi ...

Se gli studi dei pediatri sono sovraffollati è (anChe) colpa di Peppa Pig : Lo studio del pediatra è superaffollato? Non solo influenza e scarlattina: è anche "colpa" di Peppa Pig, la maialina del cartone animato visto dai bambini di 180 paesi nel mondo. È quanto riportato sul numero natalizio del British Medical Journal, secondo cui il cartone induce le famiglie a un uso inappropriato del pediatra di base, perché il medico di Peppa e dei suoi amici è eccessivamente prodigo di visite a ...

«Ne dovevo ammazzare di più» - MiChele Bordoni voleva fare una strage con l'auto sulla folla ai mercatini di Natale : «Ne dovevo ammazzare di più». Sono le parole che Michele Bordoni ha pronunciato sabato al momento del suo arresto dopo essere piombato in auto su alcuni visitatori del mercatino di...

Altro Che 'folla'. La connessione sentimentale dei Liberi e Uguali : Bisognava starci per capirlo, perché lo streaming raffredda le sensazioni e le distorce un po'. Attorno a noi c'erano volti che conosciamo da decenni, quelli di una 'forza' tranquilla ma tenace, ...