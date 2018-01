Cent' anni dalla ' Spagnola' | ecco i virus da tenere d' occhio

Che folla su quel treno partito Cento anni fa : In quattro anni i passeggeri dei treni storici italiani sono più che decuplicati: un tempo erano solo pochi appassionati pieni di nostalgia, oggi ci sono famiglie con bambini, amanti della natura, del silenzio, dei ritmi lenti e rassicuranti del passato. È cresciuto e si è evoluto il pubblico, ma soprattutto sono molto più numerosi i percorsi offerti, che coprono ormai molte regioni e che spesso abbinano al treno attrazioni locali: i mercatini ...

Venticinque anni dopo Nureyev danza ancora al Centro della scena : Magrissimo. Il volto scheletrico, gli occhi incavati eppure ancora pieni di fuoco, la bocca atteggiata in un sorriso di ringraziamento che sembrava una smorfia di dolore. Elegantissimo. Con un frac nero e uno scialle rosso a decorazioni cachemire gettato su una spalla. Era apparso così Rudolf Nureyev sul palcoscenico dell’Opera di Parigi quando, so...

Quei giovani ignoti che Cent'anni fa furono sacrificati nella Grande Guerra : I ragazzi del '99 nominati dal presidente della Repubblica Mattarella Quelli appena più anziani dei ragazzi del '99 erano partiti accompagnati dallo sventolio delle bandiere e da un tripudio di folla. ...

Accadde Cent'anni fa : gli anniversari che ci aspettano nel 2018 : Cento anni faGli eventi della storia aiutano a capire il nostro tempo. Un secolo fa con l'armistizio di Compiègne - alle ore 11 del giorno 11 dell'undicesimo mese dell'anno 1918 - termina la Prima ...

Accadde Cent’anni fa : gli anniversari che ci aspettano nel 2018 : Gli eventi della storia aiutano a capire il nostro tempo. Un secolo fa finisce la Prima guerra mondiale, ma il tributo di sangue è spaventoso: quasi nove milioni di morti (calcolando solo i soldati caduti in battaglia). Esattamente cento anni fa l’Europa e il mondo intero provano a uscire da un groviglio di eventi bellici in cui ricadranno da lì a pochi anni. Ma alcuni singoli eventi del 1918 sono da ricordare e capire, per comprendere appieno ...

Scuole superiori di quattro anni - anziché cinque. Parte la sperimentazione in Cento istituti : E se l'esperimento dovesse funzionare, potrebbe essere esteso a tutte le Scuole? quattro anni anziché cinque di superiori consentirebbero ai nostri ragazzi di entrare nel mondo del lavoro o all'...

Usa - 8 anni carcere a boss VinCent Asaro : 9.20 Vincent Asaro, uno degli ultimi esponenti degli anni ruggenti di Cosa Nostra, a New York, è stato condannato a 8 anni di reclusione.Insieme a lui condannato John Gotti, nipote del famoso gangster newyorchese. 82 anni, boss della famiglia Bonanno, Asaro è stato condannato per una vicenda nata da un banale tamponamento: è stato riconosciuto colpevole di aver inviato i suoi uomini a incendiare l'auto che lo aveva tamponato. Era sempre stato ...

Diploma in 4 anni - ci siamo : nel 2018 esperimento al via in Cento scuole : Diploma in 4 anni? Da oggi si può fare. È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione l’elenco delle 100 scuole secondarie di secondo grado...

Diploma in 4 anni - nel 2018 esperimento in Cento scuole : Roma, 28 dic. (askanews) È disponibile, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, www.miur.gov.it, l'elenco delle 100 scuole secondarie di secondo grado ammesse alla ...

Savona. In mostra Milena Milani-Cento anni d’arte e di vita : La mostra “Milena Milani-Cento anni d’arte e di vita” alla Fortezza del Priamar-Palazzo del Commissario a Savona terminerà il 18 febbraio 2018. L’esposizione è a cura di Carla Bracco e Renata Guga-Zunino. Quest’ultima, nipote ed erede della grande scrittrice e pittrice,…Continua a leggere →

Ragusa - schianto sulla strada per Santa Croce : muore Centauro di 40 anni : Un Ragusano di 40 anni, Salvatore Agosta, è morto martedì sera in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Ragusa-Santa Croce Camerina. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto ...

Nella foresta fantasma dell’Oregon - riemersa dalla sabbia dopo treCento anni : Una foresta fantasma. Dell'antico bosco di alberi di peccio di Sitka della città di Neskowin, a Tillamook County, in Oregon, sono rimasti solo i ceppi. Sono emersi dalla sabbia vent'anni fa, dopo oltre trecento anni di riposo sotto battigia. A riportarli alla luce è stata una violenta tempesta che ha colpito le coste americane, svelando un paesaggi...