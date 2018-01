Caso Bellomo | il giudice si difende | ' Mai approfittato delle mie allieve'

"Tutte in tacchi e minigonna" - il Caso Bellomo nelle chat del 2015 : "Grazie a una segnalazione che ho avuto qui ho potuto ripercorrere la vicenda Bellomo. Ed è allucinante che le cose siano emerse ufficialmente solo ora . Perfino sulla chat dei concorsi mininterno.net ...

Caso Bellomo - altri magistrati potrebbero subire l'azione disciplinare : altri giudici, oltre al pm di Rovigo Davide Nalin, sarebbero coinvolti, a vario titolo, nella gestione della Scuola fondata del consigliere di Stato Francesco Bellomo per la preparazione del concorso ...

Il Caso Bellomo e l'ombra sul reclutamento della magistratura : Tuttora nel sito di 'Diritto e Scienza' c'è un modello di contratto/regolamento per chi avesse ottenuto una borsa di studio. Uno scritto pubblico, pubblicato sul sito, ma, una volta scaricato, ...

Il Caso Bellomo - tra magistratura e Scientology : Tra le condizioni contenute nel contratto: la scrittura di articoli per la rivista "Diritto e Scienza", la partecipazione a studi e convegni, ma anche un dress code dettagliato con minigonne "da 1/2 ...

Caso Francesco Bellomo - il pm Davide Nalin indagato per stalking : PADOVA Dopo Francesco Bellomo, anche il pubblico ministero Davide Nalin è stato sospeso dalle sue funzioni dal Csm e ora è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Piacenza. Se l'...

Caso Bellomo - Gene Gnocchi presenta i dress code imposti per i diversi tipi di cause : “Non si fermano intanto gli scandali sessuali: questa settimana si è parlato soprattutto dei dress code sexy che il magistrato Francesco Bellomo imponeva alle studentesse di legge. Ma nessuno sa che Bellomo ha imposto proprio dress code diversi per i diversi tipi di cause. Direi che Bellomo ha tutti i requisiti per diventare ministro della giustizia di Berlusconi”. Così Gene Gnocchi durante la copertina satirica a DiMartedì ...

Caso Bellomo - Mentana lancia un servizio sul giudice che obbligava le sue allieve a indossare la minigonna : "Quel gran porco" : Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, nell'edizione serale del suo telegiornale introduce la notizia delle indagini per estorsione a carico del consigliere di Stato Francesco Bellomo, sul quale ...

Caso Bellomo - Mentana su giudice che obbligava allieve a minigonna : “Quel gran porco” : Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, nell’edizione serale del suo telegiornale introduce la notizia delle indagini per estorsione a carico del consigliere di Stato Francesco Bellomo, sul quale grava l’ipotesi che abbia obbligato alcune sue allieve della Scuola di Formazione per magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e con trucco marcato, pretendendo anche che non fossero sposate. Tagliente il commento di ...

Toghe e minigonne - anche la procura di Milano apre un'inchiesta sul Caso Bellomo : Nel capoluogo lombardo una delle tre sedi della scuola di formazione del giudice del Consiglio di Stato indagato per estorsione a Bari

